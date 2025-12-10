En çok satılan telefonlar listesi açıklandığında kullanıcıların aklında aynı sorular beliriyor: Hangi modeller zirvede, orta segmentte dengeler değişti mi ve Türkiye’de tercih edilen telefonlarla global tablo arasında fark var mı? 2025’in üçüncü çeyreğine ait yeni rapor, en çok satılan telefonlar sıralamasında ciddi bir rekabet olduğunu gösteriyor ve özellikle Samsung ile Apple’ın pazarı nasıl domine ettiğini ortaya koyuyor.

En çok satılan telefonlar raporuna göre 2025’in üçüncü çeyreğinde Samsung ve Apple, dünyanın en çok satan ilk 10 modeli arasında beşer telefonla eşit şekilde yer aldı. Bu durum markaların küresel pazardaki gücünü koruduğunu gösterirken, en çok satan telefonlar listesinde dikkat çekici değişimler de yaşandı. En büyük sürprizlerden biri, Samsung’un orta sınıf modellerinden Galaxy A56 ve Galaxy A36’nın listeye girmesi oldu.

iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 16e Galaxy A16 5G Galaxy A06 Galaxy A36 Galaxy A56 Galaxy A16 4G iPhone 17 Pro Max

En çok satan telefonlar içinde Galaxy A56 bu yılın en çok konuşulan orta segment cihazlarından biri hâline geldi ve Q3 2025’te dünya çapında 8. sıraya yerleşti. Ancak daha ilginci, Galaxy A36’nın onu geçip 7. sıraya yükselmesi. Uzmanlara göre “Awesome Intelligence”, “Best Face” ve geliştirilmiş “Nightography” özellikleri bu başarının temel sebepleri arasında.

Öte yandan en çok satan telefonlar listesinden düşen sürpriz model ise Galaxy S25 Ultra oldu. Yılın ilk iki çeyreğinde ilk 10’a girmeyi başaran S25 Ultra, üçüncü çeyrekte yerini koruyamadı. En çok satılan telefonlar listesinin üst sıralarında ise tablo değişmedi.

Apple, iPhone 16, 16 Pro ve 16 Pro Max ile ilk üç sırayı kapatarak bir kez daha zirvedeki hakimiyetini sürdürdü. En çok satan telefonlar listesinin genel yapısına bakıldığında Samsung’un düşük ve orta segmentte, Apple’ın ise premium segmentte güçlü performans gösterdiği net biçimde görülüyor.

Peki siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? En çok satan telefonlar listesindeki değişimler kullanıcı alışkanlıklarını nasıl etkiler? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!