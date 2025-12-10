Ford ve Renault cephesinde yaşanan yeni gelişme, özellikle elektrikli araç pazarını takip eden kullanıcıların ilgisini çekmiş durumda. Pek çok kişi Ford’un elektrikli modellere nasıl geri döneceğini, bu iş birliğinin fiyatlara etkisini ve Türkiye pazarında nasıl bir tablo oluşacağını merak ederken, iki marka arasındaki stratejik ortaklık dikkatleri üzerine topladı.

Ford ve Renault uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretecek!

Ford tarafından doğrulanan yeni anlaşma, markanın Avrupa’da yeniden güçlü bir konum elde etmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. İş birliğine göre Renault tarafından geliştirilen Ampr platformu, şirketin en az iki yeni ve “uygun fiyatlı” elektrikli modeli için temel yapı olacak.

Bu modellerden ilki, Fiesta’nın halefi olarak konumlandırılacak tamamen elektrikli bir kompakt otomobil olacak. Ford, 2028’in başında üretime girecek bu aracın Renault 5 ile altyapı benzerliği taşımasına rağmen tasarım, sürüş hissi ve marka karakteri açısından özgün olacağını vurguluyor. Üretim süreci Fransa’daki Douai ElectriCity tesisinde gerçekleşecek ve markanın küçük sınıftaki geri dönüşü için sembolik bir başlangıç niteliği taşıyacak.

İkinci model ise Renault 4’ün elektrikli mimarisini temel alan küçük bir crossover olacak. Bu modelin muhtemelen Ford Puma’nın elektrikli versiyonu niteliğinde olacağı tahmin ediliyor. Henüz detaylar paylaşılmamış olsa da, iki marka arasındaki teknik paylaşımın yoğun şekilde devam edeceği görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Togg temsilci bayilik modeline geçiyor! İşte Togg temsilci bayileri listesi

Bu iş birliği sayesinde 40 veya 52 kWsa LFP bataryalar, 121 ile 215 hp arası güç seçenekleri gibi teknik değerlerin Ford modellerine de yansıması bekleniyor. Avrupa pazarında uzun süredir düşüş yaşayan Ford, Fiesta’nın üretimden kalkmasının ardından küçük sınıfta büyük bir boşluk bıraktı.

Ford ve Renault arasındaki anlaşma yalnızca binek otomobillerle sınırlı değil. İki üretici, hafif ticari araç kategorisinde de ortak platform ve üretim seçeneklerini değerlendiriyor. Türkiye pazarında hem binek hem ticari segmentte güçlü talep olduğu düşünüldüğünde, bu iş birliğinin yerli kullanıcıya uygun fiyatlı elektrikli modeller şeklinde yansıması sürpriz olmayacaktır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ford ve Renault iş birliğinin elektrikli araç pazarında nasıl bir etkisi olacağını değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!