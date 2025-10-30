Galaxy S26 Edge söylentileri son haftalarda adeta teknoloji gündemini ele geçirdi. Bir var bir yok denilen bu modelle ilgili çelişkili haberler, kullanıcıları fazlasıyla meraklandırdı. Peki gerçekten Galaxy S26 Edge iptal mi edildi, yoksa Samsung sürpriz bir plan mı hazırlıyor? Güney Koreli devin yeni amiral gemisi planları, akıllı telefon dünyasında taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

Galaxy S26 Edge halen çıkabilir! Samsung şaşırttı

Galaxy S26 Edge hakkında son gelen bilgiler, Samsung’un planlarında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. Şirketin ilk etapta Galaxy S26 Plus modelini “Edge” versiyonla değiştirmeyi düşündüğü, ancak sonradan bu karardan vazgeçtiği öne sürülüyor. Buna rağmen, “More Slim” kod adlı yepyeni bir cihazın geliştirme sürecinde olduğu bildirildi.

İlginçtir ki, geçtiğimiz yılın Galaxy S25 Edge modeli de “Slim” kod adıyla anılıyordu. Bu da Samsung’un ince tasarım trendini sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Kaynaklara göre “More Slim” projesi, planlanan S26 Edge modelinden daha sonra geliştirme aşamasına girdi. Bu nedenle, cihazın tıpkı bir önceki model gibi ana Galaxy S26 ailesinden biraz daha geç piyasaya çıkması bekleniyor.

Birçok teknoloji analistine göre Galaxy S25 Edge en büyük eksileri pil performansı ve kamera kalitesiydi. Samsung’un bu kez önceliği sadece tasarım değil, uzun ömürlü pil ve dengeli performans olacak gibi duruyor. “More Slim” kod adı, cihazın daha zarif bir form kazanacağını gösterse de, batarya kapasitesi ve termal verimlilik konusunda bazı ödünler verilebileceği tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir: Apple, Oppo çalışanını casuslukla suçladı! Apple Watch sırları çalınmış!

Samsung’un Galaxy S26 Edge için planladığı bu yeni yaklaşım, markanın premium segmentteki rakiplerine karşı farklılaşma arayışında olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Galaxy S26 Plus modelinin geliştirme sürecinin uzatıldığı ve çıkış tarihinin Mart ayına sarkabileceği söylentileri, Edge modelinin yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtılacağına işaret ediyor.

Türkiye’de ise kullanıcılar şimdiden bu yeni modelin fiyat politikasını merak ediyor. Eğer S26 Edge gerçekten “More Slim” adı altında piyasaya çıkarsa, bu cihazın hem tasarım estetiği hem de ince gövdesine rağmen sunduğu performansla fark yaratması bekleniyor. Samsung’un bu hamlesi, amiral gemisi serisinde yeni bir sayfa açabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Edge modelinin “More Slim” stratejisi sizce başarılı olur mu? Samsung’un bu yeni hamlesi akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!