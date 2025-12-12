Elektrikli otomobil pazarının yükselen yıldızı olan Xiaomi SU7, bu kez performansı veya menziliyle değil, oldukça ilginç bir kazayla konuşuluyor. Çin’de yaşanan olayda otomatik park sistemi devreye alınan aracın suya düşmesi, Xiaomi SU7 sahipleri arasında güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Sürücünün tazminat talep etmesi ve markanın verdiği yanıt ise konuyu daha da karmaşık bir hâle getirdi.

Xiaomi SU7 otomatik park sistemi tarafından suya düşürüldü!

Xiaomi SU7 için gündeme gelen bu olayda iddialara göre sürücü, otomatik park özelliğini kullandığı sırada aracın kontrolsüz şekilde ilerleyerek suya düştüğünü belirtiyor. Kazanın ardından kullanıcı, Xiaomi’den maddi tazminat talebinde bulundu.

Ancak markanın yanıtı oldukça net: Şirket, kullanım kılavuzunda yer alan “özelliği etkinleştirmeden önce yolun tamamen açık olduğundan emin olun” uyarısına dikkat çekerek sorumluluğun sürücüde olduğunu söylüyor. Bu durum Xiaomi SU7 etrafındaki tartışmaları daha da büyütmüş durumda.

Yaşananlar sadece otomatik park özelliğinin değil, otonom sürüş teknolojilerinin genel güvenilirliğinin de sorgulanmasına yol açtı. Pek çok kullanıcı, benzer bir durumda sistemin engelleri algılayıp algılamayacağı konusunda endişe duyuyor.

Öte yandan otomatik park teknolojisinin farklı üreticilerde de çeşitli sınırlamalara sahip olduğu biliniyor. Xiaomi’nin verdiği yanıt, sektörde pek çok markanın benzer durumlarda yaptığı “kullanıcı sorumluluğu” vurgusuyla paralel. Ancak yine de SU7 gibi tamamen yeni bir araç platformu için bu tarz olaylar, marka algısını doğrudan etkileyen önemli testler olarak görülüyor.

Kazanın ardından paylaşılan görüntülerde suya düşen aracın ciddi hasar aldığı görülüyor. Xiaomi cephesinin açıklamaları sürücüyü ikna etmemiş gibi duruyor ve olayın hukuki aşamaya taşınması bekleniyor. Bu durum, akıllı sürüş özelliklerinin gelecekte nasıl düzenleneceği ve tüketici haklarının hangi çerçevede korunacağı konusunda da önemli bir tartışma başlatabilir.

