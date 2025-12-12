Türkiye’de mobil iletişim için beklenen büyük adım atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasıyla birlikte 5G çıkış tarihi resmi takvim duyuruldu. Kullanıcılar artık 5G’nin ne zaman başlayacağını ve bu teknolojinin günlük iletişime nasıl yansıyacağını merak ediyor.

5G ne zaman gelecek? Bakan tarih verdi!

5G teknolojisinin Türkiye’deki çıkış noktası Bakan Uraloğlu’nun TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayla resmileşti. Bakan, sinyalin 1 Nisan 2026 tarihinde ilk kez kullanıcılarla buluşacağını ve iki yıl içinde tüm ülkeye yayılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu ifade, hem mobil hızların hem kapasitenin hem de hizmet kalitesinin çağın gereklerine uygun şekilde yeniden tanımlanacağı anlamına geliyor.

Bakan, bu kapsamlı dönüşümün temelini 16 Ekim’de yapılan yetkilendirme ihalesinin oluşturduğunu belirtti. Bu ihalede Türkiye’nin 3,5 milyar dolar gelir elde ettiğini vurgulayan Uraloğlu, mobil iletişimde atılan bu adımın ekonomik ve kurumsal altyapısının hazır olduğunun altını çizdi.

İlginizi Çekebilir: ChatGPT-5.2 resmen tanıtıldı! Özellikleri neler?

Yeni nesil 5G altyapısı yalnızca hız artışı sunmakla kalmayacak; yaklaşık on kat daha yüksek hız, çok daha düşük gecikme ve milyonlarca cihazın aynı anda bağlanabildiği bir ekosistem getirecek. Bakan Uraloğlu, bu sayede gazetecilerin 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabileceğini, akıllı ulaşım sistemlerinin gelişeceğini ve otonom sürüş teknolojilerinin daha güvenli bir zemine kavuşacağını belirtti.

Türkiye için önemi yalnızca telekom tarafıyla sınırlı değil. Yeni teknolojinin üretimi hızlandırması, hizmet kalitesini artırması ve ülkedeki rekabet gücünü yukarı çekmesi bekleniyor. Dijitalleşme yolculuğunun bir sonraki safhasına geçildiği bu dönemde, Türkiye’nin iletişim altyapısında stratejik bir sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 5G teknolojisinin Türkiye’de iletişim deneyimini nasıl değiştireceğini öngörüyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!