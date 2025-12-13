ChatGPT yetişkin modu sonunda somut bir takvimle gündeme geldi; peki bu yeni seçenek neyi değiştirecek ve kimler için geçerli olacak? OpenAI’nin GPT-5.2 ile birlikte planladığı bu adım, yapay zekâ kullanım alışkanlıklarını kökten etkileyebilir. ChatGPT yetişkin modu özellikleri ve çıkış tarihi neler?

ChatGPT yetişkin modu özellikleri neler olacak?

ChatGPT yetişkin modu, OpenAI’nin açıklamalarına göre yalnızca içerik filtresinin gevşetildiği basit bir ayar olmayacak. Bu mod, yetişkin kullanıcıların sohbet deneyiminde daha fazla esneklik ve kişiselleştirme sunmayı hedefliyor. Şirket, bu özellikle birlikte GPT’nin sohbet tonunu ve etkileşim biçimini kullanıcıya göre daha özgür şekilde şekillendirmesine izin vermeyi planlıyor.

GPT yetişkin modu kapsamında en kritik başlıklardan biri yaş tahmini ve doğrulama sistemi. OpenAI, yanlış yaş tespitlerinin önüne geçmeden bu modu aktif etmeyeceğini net biçimde vurguluyor. Amaç, reşit olmayan kullanıcıların daha güvenli bir GPT deneyimine yönlendirilmesi, yetişkinlerin ise farklı bir deneyim alanına alınması.

GPT yetişkin modu ile birlikte OpenAI’nin geçmişte geri çektiği bazı kişilik ve ifade unsurlarını yeniden değerlendirdiği de görülüyor. Özellikle GPT-5 sonrası dönemde yapılan “fazla nötrleşme” eleştirileri, bu modun arka planındaki temel motivasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak şirket, bu özgürlük alanının psikolojik riskler doğurmaması için sınırların tamamen kaldırılmayacağını da belirtiyor.

ChatGPT yetişkin modu ne zaman çıkacak?

ChatGPT yetişkin modu, OpenAI’nin Uygulamalardan Sorumlu CEO’su Fidji Simo’nun açıklamasına göre 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. Bu takvim, GPT-5.2’nin yayın süreciyle paralel ilerliyor. Ancak yaş tahmini teknolojisi tam anlamıyla hazır olmadan modun aktif edilmeyeceği özellikle vurgulanıyor.

GPT yetişkin modu için belirlenen bu zaman aralığı, OpenAI’nin güvenlik ve kullanıcı sağlığı konularında daha temkinli davrandığını gösteriyor. Geçmişte yaşanan tartışmalar ve açılan davalar, şirketin bu konuda aceleci davranmak istemediğini ortaya koyuyor.

GPT yetişkin modu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? OpenAI’nin bu yeni yaklaşımı sizce yapay zekâ kullanımını daha özgür mü yoksa daha riskli mi hâle getirecek? Gelişmeleri yakından takip etmek için bizi izlemeye devam edin.