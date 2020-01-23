Basın Bülteni
Philips Sound, yeni nesil kulak modellerini tanıttı!
Philips Sound, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği lansmanda olağanüstü ses performansı, konfor ve lüks tasarıma sahip modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.
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Kulaklık tutkunlarını tatmin edecek kalitedeki Fidelio X3, radyonun ilk zamanlarına kadar giden bir geçmişe sahip Philips Sound’un bu yılki amiral gemisi ürünlerinden biri olacak. Sıradan bir üst düzey kulaklıktan çok daha fazlasına sahip olan Fidelio X3, kulaklık modasının öncüsü olmak hedefinde.
Spor yaparken müzik dinlemeyi tercih edenler için de ayrıca yeni ürünler tasarlayan Philips Sound, suya dayanıklı ve hareketlerden etkilenmeyen ürünlerini de tanıttı.
SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ve ST702 true wireless kulaklıklar; kulaktan düşmeyen tasarımı ve güçlü ses kalitesiyle antrenmanları daha rahat ve eğlenceli hale getiriyor.
The Fidelio X3: Müzik dinlemekten daha fazlası!
Sanatçılar ve müzik meraklıları tarafından beğeni toplayan, Fidelio serisinin amiral gemisi olarak piyasaya sürülen en son modeli Fidelio X3; olağanüstü ses kalitesi, kullanım kolaylığı, şık ve lüks tasarımıyla göz dolduruyor.
Titreşimleri azaltma hedefiyle tasarlanan yeni iç sırt yapısına sahip çift katmanlı Fidelio X3 hoparlör plakaları, etkileyici bir müzik deneyimi için kulağın doğal şekline uyumlu bir şekilde 15 derecelik açıyla oluşturuldu. Ürünün kalitesiyle eşdeğerdeki lüks görünüm, Avrupalı partnerle gerçekleştirilen işbirlikleri sonucunda seçilen malzemelerle ortaya çıktı.
İskoçya menşeili Muirhead deri ve Danimarka menşeili Kvadrat kumaşlarının da dahil olduğu Avrupalı uzmanlarca seçilen en kaliteli malzemelerden oluşturulan Fidelio X3, baştan sona en yüksek kalitedeki bileşenlere sahip.
Hafif ama güçlü koyu saten çerçeve ve siyah Muirhead deriyle kaplı Fidelio X3, en uzun dinleme süresinde bile kalın keçe kafa bandı ve kadife bellek köpüklü kulak pedleriyle eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.
SN503 – Kusursuz ses deneyimi
SN505, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Sağlık Kiti, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor ve en küçük kulak içi kalp atışı dahi algılayan hızlı monitörüne sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.
ST702: Su yalıtımıyla tadınız kaçmasın!
Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.
SH402: Ses yalıtımı, uzun çalma süresi, yüksek kaliteli ses bir arada!
Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun çalma süresi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402’de, tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına ve kulaklara gerçek serinliği vaad ediyor. IPX4 özelliği ile su sıçramasına ve terlemeye karşı dayanıklı.
Basın Bülteni
Türk Telekom, 2019’da hisseleri en çok değerlenen operatör oldu!
Türk Telekom, geçtiğimiz sene içerisinde telekomünikasyon alanında en çok değerlenen operatör seçildi. Firmanın bu başarısının kaynağını, haberimizde derledik.
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Türk Telekom, 2019 yılının ilk 9 ayında başarılı operasyonel performansı, etkin bilanço yönetimi, girişimlere verdiği destek ve teknolojik yatırımlarıyla; istihdama ve ekonomiye fayda sağlamaya devam etti.
Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Türk Telekom, 2019 yılında telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu.
Türk Telekom, Amerikan Doları cinsinden %68 kâr etti!
Bu artış incelendiğinde, şirketin yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden %68 getiri sağladı. Diğer yandan aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 %15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi %21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise sadece %14 getiri sağladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık; dijitalleşmenin ve 5G’nin olmazsa olmazı fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık.
Geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz!
Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlamak üzere ülkemizin her karışında, büyük bir özveriyle, Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz
Ayrıca etkin bilanço yönetimimiz ile net açık yabancı para pozisyonumuz 3Ç’18’de 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu.
Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi oldu.
Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik.” ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmelerin dışında, Türk Telekom’un 2018’de 3,90 TL olan hisse değeri %89 artışla 7,37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise %30 oldu.
Ağ Teknolojileri
TP-Link’ten yeni yönlendirici: Archer C4000!
TP-Link, güçlü işlemcili, yüksek performans vadeden yeni oyun yönlendiricisini duyurdu. Archer C4000 model yönlendirici, başta online oyun tutkunları olmak üzere yüksek hız gerektiren uygulamaları çalıştıran, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı kullanıcılar için tasarlandı.
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TP-Link, dört çekirdekli güçlü işlemciye sahip, performanslı yeni yönlendirici (router) modelini satışa sunuyor. Archer C4000 model yönlendirici çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız, güçlü performans gerektiren uygulamalar çalıştıran (online oyun, HD film vb) kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün.
Oyuncular için düşük ping sağlayacak çözüm!
Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor. Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.
TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.
Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor.
Geniş kapsama alanı ve güvenli yapı tek bir cihazda buluşuyor
Archer C4000, güçlü performansını geniş WiFi kapsaması ile destekliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip yüksek performanslı antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca “rangeboost” teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.
Archer C4000, sadece kablosuz değil güçlü kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor.
Ayrıca “Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)” özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.
Kolay kurulum ve sesli komut desteği!
Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla her yerden, her zaman kolayca yönetilmesini de sağlıyor.
Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan Archer C4000, ses ile de yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor.
Basın Bülteni
Türk Telekom’dan, İstanbul Havalimanı’na gidenlere ücretsiz WiFi!
Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden herkese ücretsiz WiFi vereceğini açıkladı. Hizmet, İGA’yı koşulsuz şartsız ziyaret eden herkes için geçerli olacak.
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Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan, dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük yolcu terminali olan İstanbul Havalimanı’na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.
Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunuyor.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamalarda, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz.”
Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık.
Teknik destek ekibi ve çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor!
Güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.