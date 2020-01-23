Philips Sound, yeni nesil kulak modellerini tanıttı!

Philips Sound, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği lansmanda olağanüstü ses performansı, konfor ve lüks tasarıma sahip modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

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Kulaklık tutkunlarını tatmin edecek kalitedeki Fidelio X3, radyonun ilk zamanlarına kadar giden bir geçmişe sahip Philips Sound’un bu yılki amiral gemisi ürünlerinden biri olacak. Sıradan bir üst düzey kulaklıktan çok daha fazlasına sahip olan Fidelio X3, kulaklık modasının öncüsü olmak hedefinde.

Spor yaparken müzik dinlemeyi tercih edenler için de ayrıca yeni ürünler tasarlayan Philips Sound, suya dayanıklı ve hareketlerden etkilenmeyen ürünlerini de tanıttı.

SH402 kulak üstü, SN503 kulak içi ve ST702 true wireless kulaklıklar; kulaktan düşmeyen tasarımı ve güçlü ses kalitesiyle antrenmanları daha rahat ve eğlenceli hale getiriyor.

The Fidelio X3: Müzik dinlemekten daha fazlası!

Sanatçılar ve müzik meraklıları tarafından beğeni toplayan, Fidelio serisinin amiral gemisi olarak piyasaya sürülen en son modeli Fidelio X3; olağanüstü ses kalitesi, kullanım kolaylığı, şık ve lüks tasarımıyla göz dolduruyor.

Titreşimleri azaltma hedefiyle tasarlanan yeni iç sırt yapısına sahip çift katmanlı Fidelio X3 hoparlör plakaları, etkileyici bir müzik deneyimi için kulağın doğal şekline uyumlu bir şekilde 15 derecelik açıyla oluşturuldu. Ürünün kalitesiyle eşdeğerdeki lüks görünüm, Avrupalı partnerle gerçekleştirilen işbirlikleri sonucunda seçilen malzemelerle ortaya çıktı.

İskoçya menşeili Muirhead deri ve Danimarka menşeili Kvadrat kumaşlarının da dahil olduğu Avrupalı uzmanlarca seçilen en kaliteli malzemelerden oluşturulan Fidelio X3, baştan sona en yüksek kalitedeki bileşenlere sahip.

Hafif ama güçlü koyu saten çerçeve ve siyah Muirhead deriyle kaplı Fidelio X3, en uzun dinleme süresinde bile kalın keçe kafa bandı ve kadife bellek köpüklü kulak pedleriyle eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

SN503 – Kusursuz ses deneyimi

SN505, kusursuz ses özelliğinin yanı sıra; Apple Sağlık Kiti, Google Fit, Runkeeper, Polar Beat, Runtastic, Codoon ve Endomondo gibi dünyanın önde gelen uygulamalarıyla da uyumlu çalışıyor ve en küçük kulak içi kalp atışı dahi algılayan hızlı monitörüne sahip. Ekrana bakmadan gerçek zamanlı sesli geri bildirim veren ürün; 6 saat dayanıklı, su geçirmez ve 15 dakikada şarj edilerek bir saat antrenman sağlama özelliğiyle piyasaya sürüldü.

ST702: Su yalıtımıyla tadınız kaçmasın!

Hareket halindeki kişinin kulaklığının ıslanmasından daha doğal bir şey yok elbette. ST702, IPX5 standart su yalıtımı özelliği ve kılıfıyla hem temizliyor hem şarj ediyor. Tek bir şarjla 6 saat, kılıfla 18 saate kadar çalma süresi yakalamak mümkün.

SH402: Ses yalıtımı, uzun çalma süresi, yüksek kaliteli ses bir arada!

Kablosuz kulak üstü kulaklıklar; ses yalıtımı, uzun çalma süresi ve ses kalitesiyle kalabalıkta spor yapanlar için vazgeçilmezlerde en üst sıralarda. SH402’de, tüm bu özellikleriyle kullanıcılarına ve kulaklara gerçek serinliği vaad ediyor. IPX4 özelliği ile su sıçramasına ve terlemeye karşı dayanıklı.