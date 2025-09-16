Teknoloji dünyasının gözü, Samsung’un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S26 serisinin potansiyel özelliklerinde. Sektör kaynaklarından gelen haberlere göre, Samsung’un yeni nesil işlemcisi Exynos 2600‘ün geliştirme süreci tamamlandı. Bu durum, Galaxy S26 modellerinin lansmanının ana bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Galaxy S26 Serisi İçin Kritik Hamle: Galaxy S26 Pro ve Edge 2nm Exynos 2600 İle Gelecek

FN News tarafından paylaşılan bilgilere göre, Exynos 2600‘ün seri üretimine Eylül 2025’in sonuna doğru başlanması planlanıyor. Bu stratejik adım, Samsung’un yonga seti pazarındaki rekabet gücünü artırma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Galaxy S26 serisi, bu yeni yonga setiyle birlikte hem verimlilik hem de performans anlamında önemli iyileştirmeler sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Exynos 2600, Samsung Foundry’nin gelişmiş 2 nm üretim sürecinde üretilecek. Bu üretim teknolojisinin, bir önceki nesil Exynos 2500’e kıyasla ciddi bir verimlilik ve termal performans artışı sağlaması bekleniyor. Samsung, bu yonga setinde özellikle sürekli yüksek performans altında sıcaklık kontrolünü hedefleyen Isı Geçiş Bloğu (HPB) teknolojisini kullanacak.

Bu yenilik, mobil cihazların daha stabil çalışmasına olanak tanıyacak. İlk sızıntı benchmark testleri, Exynos 2600’ün tek ve çoklu çekirdek performansında Qualcomm’un en yeni Snapdragon işlemcileri ve Apple’ın A19 Pro yongası ile başa baş bir rekabet sergilediğini gösteriyor. Bu sonuçlar, Samsung’un kendi yonga seti konusundaki iddialı hedeflerinin gerçekleşebileceğine işaret ediyor ve Galaxy S26 serisinin global pazardaki konumunu güçlendirebilir.

Galaxy S26 serisinin, pazara farklı işlemci seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Sızan bilgilere göre, Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge modellerinin Exynos 2600 ile güçlendirilmesi, Galaxy S26 Ultra modelinin ise TSMC’nin 3 nm tabanlı Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanması öngörülüyor. Bu “bölünmüş çip” stratejisi, farklı coğrafi bölgelerde farklı performans beklentilerine yanıt vermeyi amaçlıyor.

Samsung için 2 nm sürecine geçiş, sadece yeni bir Galaxy S26 modeli yaratmaktan öte, aynı zamanda dökümhane operasyonlarına olan güveni yeniden tesis etmek açısından da büyük önem taşıyor. Eğer bu ilk iddialar doğru çıkarsa, Exynos 2600, uzun süredir gölgede kalan Exynos markasını yeniden güçlü bir konuma getirebilir ve Galaxy S26 serisini global ölçekte daha rekabetçi bir alternatif haline getirebilir.

Galaxy S26 ailesinin 2026 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor. Teknoloji tutkunları, Samsung’un bu yeni işlemci hamlesinin beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ve Galaxy S26 serisinin piyasada nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Yüksek performans ve verimlilik vadeden bu yeni yonga seti, akıllı telefon pazarındaki dengeleri değiştirebilir ve Galaxy S26 modellerine büyük bir rekabet avantajı kazandırabilir.

