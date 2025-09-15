Samsung Galaxy S25 serisi kullanıcılarının beklediği One UI 8 güncellemesi resmen başladı. Peki Samsung One UI 8 ile gelen yenilikler neler? One UI 8 alacak cihazlar neler? One UI 8 Türkiye’de ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler.

Galaxy S25 için One UI 8 güncellemesi çıktı! Ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Galaxy S25 One UI 8 güncellemesi şu an için yalnızca Kore’de erişilebilir durumda. Güncellemenin kademeli olarak diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Bu nedenle kullanıcıların biraz sabırlı olması gerekiyor. Güncellemenin bu ay sonuna kadar Avrupa ile beraber Türkiye’ye de ulaşmasını bekliyoruz.

One UI 8 yenilikleri, önceki güncelleme ile arasında çok büyük zaman farkı olmamasına rağmen oldukça fazla. One UI 8, Samsung’un yapay zekâ odaklı en büyük güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Güncelleme, kullanıcı bağlamını tanıyıp günlük rutini destekleyecek öneriler sunuyor.

Yeni Now Bar, uygulama aktivitelerini gerçek zamanlı gösteriyor ve medya oynatıcı için daha fazla üçüncü taraf entegrasyonu getiriyor. Now Brief ise trafik, hatırlatıcılar, içerik önerileri gibi kişiselleştirilmiş günlük güncellemeler sağlıyor. Ayrıca Gemini Live ve Circle to Search gibi Google iş birlikleri de deneyime entegre edilmiş durumda.

Güncelleme, güvenlik tarafında da önemli adımlar atıyor. Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), uygulamaları izole edilmiş alanlarda çalıştırarak hassas bilgileri koruyor. Knox Matrix ise riskli cihazları otomatik olarak Samsung hesabınızdan çıkış yapıyor.

Ayrıca katlanabilir cihazlara özel AI Results View özelliği, yapay zekâ çıktılarının Yüzen Pencere veya Çoklu Pencere ile farklı biçimlerde görüntülenmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu içerikleri sürükleyip diğer uygulamalara bırakabiliyor.

One UI 8 ayrıca Samsung’un yeni saat tasarımını da getiriyor. Bu tasarım, kullanıcının duvar kâğıdına uyum sağlayarak yüzler veya objelerin etrafına esneyip sarılabiliyor.

One UI 8 güncellemesi alacak telefonlar ve tabletler neler?

Galaxy S25 serisi

Galaxy S24 serisi

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 serisi

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 serisi

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S10 serisi

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 serisi

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 serisi

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

One UI 8 nasıl yüklenir?

One UI 8 güncellemesini yüklemek için cihazınızdan Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle yolunu takip edin. Eğer güncelleme cihazınız için hazırsa, indirme ve yükleme işlemi başlayacaktır. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığından cihazınıza ulaşması birkaç gün veya hafta sürebilir.

Peki siz yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni güncelleme nasıl olacak?