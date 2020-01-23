Akıllı TV
Philips TV, 2020’nin ilk çeyreğinde 5 yeni televizyon tanıtacak!
Philips TV yeni tasarım koleksiyonuyla çıtayı daha da yükseltti. Firma, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği 2020 yeni ürün lansmanında yılın ilk çeyreğinde 5 yeni TV modelini tanıtacağını açıkladı.
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Koleksiyonda yer alan Philips OLED 805 ve 855 TV’ler güzel göründüğü kadar akıllı da. 4. nesil P5 işlemci, 3 taraflı Ambilight, Android 9 Smart TV ve yapayzeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini farklı bir noktaya taşıyor.
Philips TV, 9235 ve 9435 serilerinde Bowers & Wilkins iş birliğiyle Premium Ses sunuyor. 2020 yılında performans Serisi’ne 8505 modelini de ekledi.
Ayrıca, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ ve HLG uyumu 2020 Android TV ürün gamında da devam ediyor.
OLED 805/855: Akıllı, göz alıcı ve pürüzsüz görüntü kalitesi!
Philips TV yeni OLED serisinde televizyonları akıllandırıyor. Raflarda yer alacak OLED805 ve 855 modellerinde görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka kullanıldığı açıklandı.
Yapay zeka özelliği; tüm görüntüleri analiz ederek en iyi renk, keskinlik, derinlik ve hareket kabiliyetini doğru zamanda izleyiciye sunuyor. Çok karanlık ve çok aydınlık sahneler için televizyonda bulunan geliştirilmiş HDR özelliği sayesinde izleyici daha gerçekçi bir televizyon deneyimi yaşıyor.
Yeni Philips OLED 805 ve OLED 855 TV’ler kapalıyken de kenarsız, şık ve elegans ultra ince tasarımlarıyla gözlere hitap ediyor. TV kumandası ise İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyor.
9435 LED 4K ve 9235 LED 4K UHD: Bowers &Wilkins iş birliğiyle
Philips TV’nin premium ses partneri Bowers&Wilkins koleksiyonuna iki yeni model daha eklendi. 9435 LED 4K UHD ve 9235 LED 4K UHD. Odanın ortasına yayılan güçlü sistem, ekrandaki tüm diyalogları TV’nin ortasına doğru yönlendiriyor.
Oyunlardaki, TV dizilerindeki ve filmlerdeki ses gücü konusunda Philips TV, kullanıcılarına komşularını şimdiden evlerindeki olası savaş alanı, konser ve yarış pisti efektleri konusunda uyarmalarını tavsiye ediyor. Bass’ı hissettiriyor!
Yeni Philips 8505 Performans Serisi : Paranızın hakkını verecek!
Philips TV’nin başarılı en yeni ürünü olan Philips 8505 orta segmente kalite getirmeye devam ediyor. 4K Android LCD televizyon (43’’, 50’’, 58’’, 65’’ ve 70’’ seçenekleriyle) raflarda yer alacak. 20W Philips 2.0 ses sistemine sahip 3 taraflı Ambilight’lı model paranızın karşılığını veriyor. Philips TV’nin bu modeli sayesinde yüksek bütçeler ödemeden kaliteli görüntüler sunan bir televizyona sahip olmanız mümkün.
Akıllı TV
Philips OLED TV, görüntü testlerinden başarıyla geçti!
Philips OLED TV, daha önce İngiltere ve Almanya şimdi ise Amsterdam’da düzenlenen görüntü PQ (Picture Quality) testlerinden büyük başarı gösterdi.
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Firma panel kısmında oldukça başarılı çözümler üretebiliyor. Yarışma; görüntü işleme teknolojisine sahip 163 ekran Philips OLED 804, Sony AF9, Panasonic GZ2000 ve LG C9 televizyonlarıyla gerçekleşti. Yapılan analizlerle testin birinci bölümünde cihaz 804 yüzde 38’le birinci olurken, Sony yüzde 30’la ikinci oldu.
Testin ikinci bölümündeyse; canlı ve dinamik modlar arasında geçiş yapılarak TV’lerin görüntü işleme teknolojisinin direkt olarak karşılaştırılması sağlandı. Canlı modda da yüzde 69 gibi bir skorla Philips OLED 804 birinci olurken; yüzde 15’le Panasonic GZ2000 ikinci sırada yer aldı.
Test sonuçlarını yorumlayan Philips TV Ürün Stratejisi ve Planlama Direktörü Danny Tack, konuyla ilgili düşüncelerini “Philips’in sahip olduğu P5 görüntü işleme motorunun gücünü PQ testiyle kanıtlamak için yola çıktık.
Philips OLED her test ve modda tutarlı skorlarla kazandı. TV’nin sahip olduğu 3.nesil P5 motoruyla piyasadaki en iyi görüntü işlemesine sahip olduğumuzu PQ testiyle kanıtladık. Sonuç hepimizi çok mutlu etti” cümleleriyle ifade etti.
Akıllı TV
Nokia TV 5 Aralık’ta tanıtılacak!
Bir zamanların efsane telefon üretici Nokia, akıllı telefon pazarındaki kayıplarını yeni çıkaracağı akıllı televizyon ile telafi etmeyi planlıyor. İlk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek televizyon, oldukça iddialı olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
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Nokia, akıllı telefon pazarında beklediği ivmeyi tekrar yaratamayınca, rakipleri gibi akıllı televizyon pazarına girmeyi yeni bir adım olarak görmeye başladı. OnePlus, Motorola gibi rakipleri akıllı televizyonlar üretiyorken, Nokia tecrübelerini birleştirerek iddialı bir televizyonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu televizyonla birlikte şirket, akıllı televizyon pazarında da bir ilke imza atmış olacak.
Ses sistemleri ile adından söz ettiren ve oldukça kaliteli ürünleri ile tanıdığımız JBL, bu televizyonun ses sistemini üretecek. 55 inç boyut ve 4K çözünürlük ile karşımıza çıkacak olan Nokia TV, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Hindistan‘ın en çok ziyaret edilen e-ticaret sitesi Flipkart tarafından satış sorumluluğu üstlenen ürün, Android işletim sistemi ile karşımıza çıkacak.
Akıllı TV
Philips TV, Bowers ve Wilkins işbirliğiyle iki yeni OLED TV tanıttı!
Philips TV, ses konusundaki deneyimlerinden tanıtığımız Bowers ve Wilkins firmasıyla iş birliğine giderek iki yeni OLED yarattıklarını açıkladı. Firma ses tarafında mükemmeli yaratmayı hedeflediğini vurguladı.
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Son teknolojiyle donatılmış 934 ve 984 modellerinde en iyi görüntü ve Dolby ses tecrübesini yaşayabilmeniz için tasarlandı. Philips TV, önde gelen Uluslararası Elektronik Fuarı (IFA)’da yeni koleksiyonunu tanıttı. İngiliz müzik şirketi Bowers ve Wilkins’in Philips TV’yle devam eden iştirak süreci sonucunda üretilen, en iyi görüntü kalitesini sunan Dolby Atmos ses sistemi birleştirilmiş.
TV’lerde kullanılan son model OLED panelleri ve 3. nesil P5 görüntü işleme paketi sayesinde görüntü kalitesi performans çıtası yükseliyor. İzlenen görüntü daha net ve canlı renkler, doğla cilt tonları ve renk kontraslarına sahip görüntüler izlemenin yanı sıra tasarımlarda kullanılan canlı ve metal Avrupa seviyesi tasarım beklentileri üst düzeye çıkartıyor.
Bowers ve Wilkins tasarım ilkesi kapsamında markanın tüm ürünlerinde bulunan fiziksel olarak birbirinden ayrışmış ancak akustik olarak sesi optimize eden çoklu sürücüye sahip hoparlör Tv’de yer alan en donanımlı parçalardan biri oluyor.
QLED+934 modelinde bulunana hoparlör üzerine monte edilmiş olan Dolmy Atmos yukarı doğru yükseltici ünitesi Philips’in bu sistemi kullandığı ilk TV olmanın dışında ayrıca iki modelde de Dolby Atmos şifre çözücü desteği sunuyor.