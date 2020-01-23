Philips TV, 2020’nin ilk çeyreğinde 5 yeni televizyon tanıtacak!

Philips TV yeni tasarım koleksiyonuyla çıtayı daha da yükseltti. Firma, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği 2020 yeni ürün lansmanında yılın ilk çeyreğinde 5 yeni TV modelini tanıtacağını açıkladı.

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Koleksiyonda yer alan Philips OLED 805 ve 855 TV’ler güzel göründüğü kadar akıllı da. 4. nesil P5 işlemci, 3 taraflı Ambilight, Android 9 Smart TV ve yapayzeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini farklı bir noktaya taşıyor.

Philips TV, 9235 ve 9435 serilerinde Bowers & Wilkins iş birliğiyle Premium Ses sunuyor. 2020 yılında performans Serisi’ne 8505 modelini de ekledi.

Ayrıca, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ ve HLG uyumu 2020 Android TV ürün gamında da devam ediyor.

OLED 805/855: Akıllı, göz alıcı ve pürüzsüz görüntü kalitesi!

Philips TV yeni OLED serisinde televizyonları akıllandırıyor. Raflarda yer alacak OLED805 ve 855 modellerinde görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka kullanıldığı açıklandı.

Yapay zeka özelliği; tüm görüntüleri analiz ederek en iyi renk, keskinlik, derinlik ve hareket kabiliyetini doğru zamanda izleyiciye sunuyor. Çok karanlık ve çok aydınlık sahneler için televizyonda bulunan geliştirilmiş HDR özelliği sayesinde izleyici daha gerçekçi bir televizyon deneyimi yaşıyor.

Yeni Philips OLED 805 ve OLED 855 TV’ler kapalıyken de kenarsız, şık ve elegans ultra ince tasarımlarıyla gözlere hitap ediyor. TV kumandası ise İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyor.

9435 LED 4K ve 9235 LED 4K UHD: Bowers &Wilkins iş birliğiyle

Philips TV’nin premium ses partneri Bowers&Wilkins koleksiyonuna iki yeni model daha eklendi. 9435 LED 4K UHD ve 9235 LED 4K UHD. Odanın ortasına yayılan güçlü sistem, ekrandaki tüm diyalogları TV’nin ortasına doğru yönlendiriyor.

Oyunlardaki, TV dizilerindeki ve filmlerdeki ses gücü konusunda Philips TV, kullanıcılarına komşularını şimdiden evlerindeki olası savaş alanı, konser ve yarış pisti efektleri konusunda uyarmalarını tavsiye ediyor. Bass’ı hissettiriyor!

Yeni Philips 8505 Performans Serisi : Paranızın hakkını verecek!

Philips TV’nin başarılı en yeni ürünü olan Philips 8505 orta segmente kalite getirmeye devam ediyor. 4K Android LCD televizyon (43’’, 50’’, 58’’, 65’’ ve 70’’ seçenekleriyle) raflarda yer alacak. 20W Philips 2.0 ses sistemine sahip 3 taraflı Ambilight’lı model paranızın karşılığını veriyor. Philips TV’nin bu modeli sayesinde yüksek bütçeler ödemeden kaliteli görüntüler sunan bir televizyona sahip olmanız mümkün.