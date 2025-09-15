Xiaomi, beklenmedik bir kararla Xiaomi 16 serisini tamamen atlayarak doğrudan Xiaomi 17 serisini duyurdu. Bu stratejik adım, markanın Apple’ın iPhone 17 serisiyle doğrudan rekabet etme hedefinin açık bir göstergesi oldu. Weibo üzerinden açıklama yapan Xiaomi Başkanı Lu Weibing, yeni serinin bu ay içerisinde resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Peki Xiaomi 17 ne zaman çıkacak? Xiaomi 17 özellikleri neler olacak?

Xiaomi 17 serisi geliyor! Xiaomi 16 işi yattı!

Xiaomi 17 serisi üç farklı modelden oluşacak: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max. Bu cihazları rakiplerinden ayıran en önemli detay ise hepsinin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefonlar olacak olması. Xiaomi böylece performans açısından rakiplerinden bir adım öne çıkmayı planlıyor.

Marka, giriş modeli olan Xiaomi 17’de fiyat artışına gitmeden önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor. Daha önce piyasaya çıkan Xiaomi 15’in Çin’de 4.499 yuan (yaklaşık 630 dolar) başlangıç fiyatıyla geldiğini düşünürsek, yeni serideki fiyat politikası kullanıcılar için cazip olabilir.

Ayrıca Xiaomi 17’nin 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekran taşıyacağı, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla daha akıcı bir görüntü deneyimi sunacağı belirtiliyor. Cihazın 7.000 mAh kapasiteli batarya ile gün boyu rahat kullanım sağlaması bekleniyor. Ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu ise güvenliği bir üst seviyeye taşıyacak.

Xiaomi 17 Pro, markanın “en güçlü kompakt kamera odaklı amiral gemisi” olarak konumlandırılıyor. Fotoğrafçılığa odaklanan bu model, kompakt yapısına rağmen gelişmiş görüntüleme özellikleriyle öne çıkacak. Büyük ihtimalle bu modelde de Leica kameralar göreceğiz.

Serinin zirvesinde ise Xiaomi 17 Pro Max bulunuyor. Xiaomi’nin bugüne kadarki en güçlü amiral gemisi olarak tanıtılacak bu model, sızıntılara göre arka tarafta ikincil bir ekrana sahip olabilir. Bu detay, cihazı tasarım ve kullanım açısından rakiplerinden ayıran iddialı bir yenilik olacak.

İlginç şekilde seride bir Ultra modeli yer almayacak. Xiaomi 12 serisinden beri, yani yaklaşık 4 yıldır şirket kamera odaklı Ultra modelleri duyuruyordu. Görünen o ki, artık Pro Max modeli Ultra modelin yerini alacak ve Pro model daha küçük ekranda Pro ile çok benzer özellikler sunacak. Yani Xiaomi Apple’ın stratejisini benimseyecek diyebiliriz.

Xiaomi 17 ne zaman çıkacak?

Şirket henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı ancak bizler cihazın Çin’de Kasım-Aralık 2025 döneminde tanıtılmasını bekliyoruz. Ardından Mart 2026 dönemi gibi büyük ihtimalle cihazı küresel pazar ve Türkiye’de göreceğiz.

Peki siz Xiaomi'nin 16 serisini atlayıp 17 serisine geçmesi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5'i ilk kez kullanacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?