Akıllı telefon pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olan Oppo, bir süredir Oppo A58 modeli üzerinde çalışıyor. Bundan önce Oppo A58 5G ve Oppo A58x isimli modeller görmüştük. Ancak bu model onlardan farklı. Tam adı Oppo A58 4G olan akıllı telefon hakkında bundan önce birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo A58, NBTC sertifikası alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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Mayıs ayında, CPH2577 model numarasına sahip gizemli bir Oppo telefon TKDN sertifikası almıştı. İlerleyen zamanlarda ise aynı model numaralı Oppo akıllı telefon BIS, FCC, TUV Rheinland sertifikalarını da almıştı. Bu sertitifikalardan sonra akıllı telefonun ismi öğrenilmemişti. Bugün ise aynı model numarası ilde NBTC sertifikası alındı. NBTC sertifikasına göre CPH2577 model numarasına sahip olan akıllı telefon Oppo A58.

Bundan önceki sızıntılara göre Oppo A58 7,99 mm kalınlığında ve 191 gram ağırlığında olacak. Batarya tarafında ise akıllı telefonun 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryası olacak.

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Oppo A58 kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 ile birlikte gelecek. Ancak akıllı telefonun Android 14 ilerleyen zamanlarda güncellemesi alması da bekleniyor. Şimdilik Oppo A58 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.