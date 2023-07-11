Çinli teknoloji devi Oppo, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumuna gelmeye başladı. Firma bu zamana kadar birden çok fiyat segmentini hedefleyen bir dizi popüler seri yayınladı.. Bunlar arasında Reno serisi dünya çapında ciddi bir popülarite kazanmış ve şirket şu ana kadar yaklaşık 100 milyon Reno telefon sattığını iddia ediyor.

Çinli teknoloji devi, resmi Oppo India Twitter hesabında yeni bir teaser paylaştı. Satılan Reno cihaz sayısının 100 milyon adede ulaştığını iddia ettiler. Daha spesifik olmak gerekirse şirket, dünya çapında 67 milyondan fazla kullanıcının Reno serisi akıllı telefonları kullanarak 2 milyondan fazla portre fotoğrafı oluşturduğunu ekliyor.

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Bilmeyenleriniz için Reno akıllı telefon serisi, hem orta hem de amiral gemisi modelleri içeren ve özellikle fotoğraf odaklı bir seri olarak lanse edildi. İlk modeller 10x yakınlaştırma ve portre fotoğrafçılığına odaklanma ile geldi.

Fragmana göre Oppo, “Olağanüstü Reno serisi, akıllı telefon fotoğrafçılığına ilham verdi ve onu benzeri görülmemiş yüksekliklere çıkardı” diyor. Özellikle bu teaser, markanın bugün erken saatlerde Avrupa pazarına Reno serisindeki son modeli olan olan Reno 10 serisi telefonlarını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi. Yeni seri Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ modellerini içeriyor. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen Reno 10 serisi ile OPPO’nun başarılarına yenilerini eklemesi bekleniyor.