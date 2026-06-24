Apple’ın geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiği WWDC 2026 etkinliğinde Apple Intelligence tabanlı yapay zekâ destekli Siri AI teknolojisini tanıtması büyük ses getirmişti. Ancak etkinlikte akıllı ev ekosistemine (Apple TV ve HomePod) dair herhangi bir donanım duyurusu yapılmaması dikkat çekmişti. Ortaya çıkan son tvOS 27 geliştirici beta 2 kodları ve güvenilir analist raporları, sessizliğin sebebini ve Apple’ın kapalı kapılar ardındaki planlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

tvOS 27 Kodlarında “Siri AI” ve Yeni Çip İpuçları

Geliştiriciler tarafından incelenen tvOS 27 beta 2 kodlarında, mevcut Apple TV ve HomePod modellerinde bulunmayan Apple Intelligence çerçeveleri ve Siri AI kurulum arayüzlerine ait net referanslar keşfedildi. Ayrıca Apple’ın en yeni iPhone ve iPad modellerinde yer verdiği, gelişmiş kablosuz bağlantı sunan özel N1 çipine ait kodların da tvOS işletim sistemine ilk kez eklendiği görüldü. Mevcut hiçbir Apple TV veya HomePod modelinde bu çip yer almıyor. Bu durum, Apple’ın yazılım altyapısını tamamen yeni donanımlara göre hazırladığını kanıtlıyor.

Mevcut Donanımlar Yapay Zekâ İçin Yetersiz Kalıyor

Apple’ın akıllı ev cihazlarında mevcut durumu korumasının en büyük nedeni donanım yetersizliği.

Mevcut HomePod mini modelinde yıllar öncesine ait, Apple Watch Series 5’ten kalma S5 çipi kullanılıyor.

İkinci nesil standart HomePod ise S7 çipi ile çalışıyor.

Güncel Apple TV 4K ise 4 GB RAM‘e sahip A15 Bionic işlemciyle donatılmış durumda.

Siri AI‘ın getirdiği bağlamsal algılama, ekrandaki içeriği anlama ve cihaz içi (on-device) yapay zekâ işleme yetenekleri ise çok daha yüksek bellek ve işlem gücü gerektiriyor. Bu nedenle Apple, mevcut akıllı ev ekosistemine doğrudan yapay zekâ güncellemesi vermek yerine yeni ürünlerin çıkışını bekliyor.

Sonbaharda Büyük Donanım Güncellemesi Bekleniyor

Bloomberg’den Mark Gurman‘ın aktardığı bilgilere göre, Apple Intelligence destekli yeni Apple TV ve HomePod modelleri şu an ileri seviye test aşamasında. Sektör kaynakları, önümüzdeki sonbahar döneminde yapılacak lansmanla birlikte:

Apple TV 4K modelinin A17 Pro çipine geçiş yapacağını ve bu sayede yapay zekâ modellerini yerel olarak çalıştırabileceğini,

Cihazın yanında hafifçe yenilenmiş bir Siri Remote (Kumanda) sunulacağını,

Yeni HomePod mini modelinin ise S9 çipiyle güncellenerek bulut tabanlı Siri AI özelliklerine kavuşacağını belirtiyor.

Yazılım tarafındaki altyapı çalışmalarının tvOS 27 beta sürümünde bu denli netleşmesi, Apple ekosistemini kullanan akıllı ev tutkunları için uzun süredir beklenen Siri AI entegrasyonunun çok yakın olduğunu gösteriyor.