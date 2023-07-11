OPPO, 100 milyon telefon satma sınırını aştıktan sonra bugün OPPO A78 4G modelini tanıttı. 240 dolar fiyatla satışa sunulacak olan bu telefon giriş-orta segmentte yer alacak. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda 8 GB RAM ve ek 8 GB sanal RAM ile Snapdragon 680 yonga seti yer alıyor. Bu model 90 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç FHD+ AMOLED ekran ile segmentinin sınırlarını zorluyor.

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Telefonda 50MP arka kamera, 2MP portre sensörü ve çentiğe yerleştirilmiş 8MP ön kamera bulunuyor. Sırt, parıldayan bir elmas dokusuna sahiptir. Deniz Yeşili rengi, ışıltılı göllerden ve tropikal denizlerden ilham alırken, Mist Black rengi, gökyüzündeki kara bulutlardan ve geceleri parıldayan göllerden ilham alarak saf siyahın ötesine geçerek 3 boyutlu derinlik katıyor.

A78, yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip ve USB Type-C üzerinden 67W SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh pil içeriyor.

İçindekiler OPPO A78 özellikleri

OPPO A78 özellikleri

6.43 inç büyüklüğünde 2400×108 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran, 90Hz Yenileme hızı, %98 NTSC, %95 DCI-P3 renk gamı, 600 nit’e kadar tepe parlaklığı

Corning Gorilla Glass 5 koruma

Qualcomm Snapdragon 680 Mobil Platform

Adreno 610 GPU

8GB LPDDR4X RAM

256GB UFS 2.2 depolama

microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

ColorOS 13.1 ile Android 13

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP portre kamerası, LED Flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Yana monte parmak izi tarayıcısı

3,5 mm ses jakı, Stereo hoparlörler

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, NFC

67W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya