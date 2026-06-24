Elon Musk’ın elektrikli araç üreticisinden yapay zekâ ve robotik şirketine dönüştürmek istediği Tesla, insansı robotu Optimus için seri üretim hazırlıklarını ciddi şekilde hızlandırdı. Hem üretim tesislerindeki yapısal değişiklikler hem de küresel tedarik zincirinden gelen son raporlar, projenin laboratuvar aşamasından gerçek bir endüstriyel boyuta taşındığını gösteriyor. Şirketin Teksas ve Kaliforniya’daki dev tesisleri, artık sadece otomobiller için değil, binlerce insansı robot için şekilleniyor.

Fremont Fabrikası Dönüşüyor, Giga Texas Yükseliyor

Tesla, Optimus’un üçüncü nesli (Optimus 3) için ilk montaj hatlarını Fremont Fabrikası’nda kurmaya başladı. Şirkete yakın kaynaklar, üretim süreçlerini optimize etmek ve robotiğe alan açmak amacıyla Fremont’taki köklü üretim hatlarının dönüştürülmeye başlandığını belirtiyor. Fremont’taki ilk hattın yıllık 1 milyon adetlik bir kapasiteye ulaşması hedeflenirken, asıl büyük ölçekli hamle Teksas’tan gelecek.

Gigafactory Texas kampüsü içinde sadece Optimus üretimine ayrılan bağımsız, devasa bir üretim kompleksinin inşaatı sürüyor. Resmi izin belgelerinde 5 milyon metrekarenin üzerinde yeni bir inşaat alanı olarak görünen bu tesis, uzun vadede yıllık 10 milyon adet insansı robot üretme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Elon Musk, başlangıçta üretimin klasik bir “S eğrisi” çizerek oldukça yavaş ilerleyeceğini ancak altyapının bu devasa hacimleri kaldıracak şekilde hazırlandığını vurguluyor.

Asya Tedarik Zinciri ve Donanım Ortaklıkları Hazır

Tayvan ve diğer Asya pazarlarındaki tedarik zinciri raporları da seri üretim iddialarını doğrular nitelikte. Tesla’nın robotun eklem hareketlerini sağlayan aktüatörler, harmonik redüktörler ve hassas sensörler için Tayvanlı ve Tayland merkezli üreticilerle çok yıllı tedarik sözleşmelerini imzaladığı bildirildi. Ayrıca robotun çevresini “görmesini” sağlayan kamera ve küresel/asferik lens teknolojileri için de büyük optik üreticileriyle seri üretim takvimi üzerinde anlaşmaya varıldı.

Sırada Ne Var?

Tesla’nın kendi fabrikalarında veri toplama amacıyla kullandığı yaklaşık bin adet aktif Optimus prototipi bulunuyor. Tamamen otonom performans testleri yürüten bu robotların ardından, bu yılın sonlarına doğru ilk ticari kurumsal ortaklara pilot filoların teslim edilmesi planlanıyor. Donanım hatlarının kurulması ve Giga Texas’taki inşaatın tamamlanmasıyla birlikte, insansı robotların dünya genelinde daha erişilebilir fiyatlarla seri üretime girmesi bekleniyor.