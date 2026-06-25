Dünyanın en güçlü tedarik zinciri yönetimlerinden birine sahip olan teknoloji devi Apple, küresel çapta yaşanan bellek (RAM) ve depolama bileşenleri maliyet krizine daha fazla direnemedi. Şirket, yaptığı resmi açıklamayla birlikte MacBook, iPad, Apple TV ve HomePod modellerinin fiyatlarını küresel pazarda (ilk olarak ABD mağazasında) resmen artırdı.

Maliyet Artışının Arkasındaki Büyük Tehlike: “RAMageddon”

Sektör analiz firması TrendForce tarafından paylaşılan resmi verilere göre, neredeyse tüm modern elektronik cihazlarda kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) maliyetleri, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 98 gibi rekor bir artış gösterdi. İçinde bulunduğumuz çeyrekte ise fiyatların yüzde 58 ila yüzde 63 oranında daha da yükselmesi bekleniyor.

Bu durumun temel sebebi, Nvidia gibi yapay zekâ devlerinin ve devasa veri merkezlerinin üretim kapasitelerini neredeyse tamamen kapatarak Micron ve Samsung gibi bellek üreticilerini kendilerine bağlaması. Sektörde “RAMageddon” olarak adlandırılan bu kriz nedeniyle tüketici elektroniği üreten firmalar parça bulmakta zorlanıyor ve artan maliyetleri son kullanıcıya yansıtmak zorunda kalıyor.

Apple: “Müşterilerimizi Koruyorduk Ancak Sürdürülemez Hâle Geldi”

Apple, zam kararının ardından yaptığı resmi açıklamada durumun vehametini şu sözlerle özetledi: “Bir bileşen fiyatının bu kadar kısa sürede bu denli arttığını daha önce hiç görmemiştik. Şimdiye kadar müşterilerimizi bu artışlardan korumak için maliyeti kendimiz üstlendik; ancak artık iPad ve Mac dâhil birçok üründe fiyat artışına gitmek zorunda kaldığımız bir noktaya ulaştık.” Şirket, bu durumun memnuniyet verici bir haber olmadığının farkında olduklarını ve alternatif çözümler üretmek için durmaksızın çalıştıklarını da ekledi.

Zamlanan Ürünler ve Yeni Fiyat Listesi

Apple’ın web sitesinde güncellenen fiyatlara göre, mart ayında tanıtılan ve uygun fiyatıyla dikkat çeken giriş seviyesi yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, 599 dolardan 699 dolara yükseldi. Bu zamla birlikte cihaz, en büyük rakiplerinden Dell XPS 13 karşısındaki 100 dolarlık fiyat avantajını da kaybetmiş oldu.

Güncellenen küresel fiyat listesi ve değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

MacBook Neo: 599 dolardan 699 dolara yükseldi.

MacBook Air (512 GB): 1.099 dolardan 1.299 dolara yükseldi.

MacBook Pro (1 TB): 1.699 dolardan 1.999 dolara yükseldi.

iPad Air (128 GB): 599 dolardan 749 dolara yükseldi.

iPad Pro: 999 dolardan 1.199 dolara yükseldi.

Apple TV (Set-top box): 129 dolardan 199 dolara yükseldi.

HomePod: 299 dolardan 349 dolara yükseldi.

HomePod mini: 99 dolardan 129 dolara yükseldi.

Apple Vision Pro (Başlangıç): 3.499 dolardan 3.699 dolara yükseldi (1 TB sürümü ise 4.199 dolar oldu).

Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

Araştırma şirketi IDC, bu fahiş maliyet artışlarının teknoloji pazarını ciddi şekilde baltalayacağını öngörüyor. IDC raporlarına göre, artan fiyatlar nedeniyle bu yıl akıllı telefon pazarında tarihinin en büyük yıllık düşüşünün (yaklaşık yüzde 14) yaşanması, küresel PC (bilgisayar) sevkiyatlarının ise yüzde 11,3 oranında gerilemesi bekleniyor. Apple’ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone modelleri şimdilik bu ani zam dalgasından doğrudan etkilenmemiş olsa da, sonbaharda gelecek yeni nesil cihazların bu maliyet baskısından nasıl kaçacağı büyük bir merak konusu.