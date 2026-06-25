Türkiye’de motorlu araçların tescil ve tip onayı süreçlerinde bürokrasiyi azaltacak ve dijital dönüşümü hızlandıracak çok kritik bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte araç alım satım ve tescil süreçlerindeki fiziki kağıt evrak dönemi biterken, araçların siber güvenlik yazılımlarına yönelik de çok sıkı bir denetim mekanizması getirildi.

Uygunluk Belgeleri Doğrudan Noter Sistemine Akacak

Yeni dönemin en büyük kolaylığı, sıfır araç tescilinde uzun yıllardır kullanılan fiziksel “uygunluk belgelerinin” tamamen ortadan kalkması olacak. Artık imalatçılar ve distribütörler, elektronik ortamda hazırladıkları dijital uygunluk belgelerini Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) üzerinden doğrudan Türkiye Noterler Birliği’ne sunacak.

Bu veri alışverişinin tüm güvenliği ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yasal güvence altına alınıyor. İmalatçılar verileri iletirken güvenli bir yerel web bağlantısı kuracak ve Türkiye Noterler Birliği tarafından belirlenen standartlaştırılmış araç bilgisi formatını (XML şema yapısı) kullanacak. Böylece sahte evrakçılığın önüne geçilirken, noterlerdeki tescil işlemleri saniyeler içinde tamamlanabilecek.

7 Temmuz’dan İtibaren Yazılımı Eksik Araca Geçit Yok

Düzenlemenin en çok konuşulacak ve sektörü doğrudan etkileyecek kısmı ise “yazılım güncellemesi” şartı oldu. Avrupa Birliği’nin GSR II (Genel Güvenlik Yönetmeliği) siber güvenlik ve yazılım standartlarıyla uyum sürecinin bir parçası olan bu maddeye göre; 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren çok ciddi kısıtlamalar devreye giriyor.

Tam araç halinde imal edilen M (yolcu taşıyan motorlu araçlar) ve N (yük taşıyan motorlu araçlar) kategorisindeki araçlar, yönetmelikte belirtilen güncel yazılım ve siber güvenlik şartlarını karşılamazsa; bu araçların tescil edilmesine, piyasaya arzına veya hizmete alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Benzer şekilde, O kategorisindeki (römorklar) araçların da gerekli standartları karşılamaması durumunda imalatı tamamen yasaklanacak.

Bu hamleyle birlikte Türkiye otomotiv pazarı, sadece fiziksel güvenlik donanımlarıyla değil, dijital dünyadaki siber güvenlik ve uzaktan yazılım güncelleme (OTA) altyapılarıyla da küresel standartlara tam uyumlu hâle gelmiş olacak.