OpenAI, popüler kodlama aracı Codex için önemli bir güncelleme yayınladı. Şirket, kullanıcıların bilgisayarlarında çalışan kodlama oturumlarını artık doğrudan ChatGPT mobil uygulaması üzerinden yönetebilmelerine olanak tanıyan yeni bir uzaktan erişim özelliğini kullanıma sundu. Peki, bu yeni yetenek ile kodlama süreçlerini takip etmek ve yönetmek ne kadar pratik hale geliyor?

Codex mobil uygulaması ile uzaktan yönetim dönemi

Codex mobil uygulaması entegrasyonu, geliştiricilerin Mac cihazlarında çalışan kodlama görevlerini dünyanın her yerinden kontrol edebilmelerini sağlıyor. OpenAI, bu özelliğin dizüstü bilgisayarlar, geliştirme kutuları (devboxes) veya uzak çalışma ortamları üzerinde yürütülen süreçlerde kullanıcıyı her an güncel tutmayı hedeflediğini belirtiyor.

Sistem, Mac üzerinde çalışan bağımsız Codex uygulaması ile eşleşerek çalışıyor. Kurulum süreci oldukça basit bir mantıkla ilerliyor; kullanıcıların her iki platformda da güncel sürümü kullanmaları ve Mac arayüzünde beliren QR kodunu mobil cihazlarıyla taramaları yeterli oluyor.

Bağlantı sağlandıktan sonra, telefonunuzdaki ChatGPT uygulaması masaüstündeki Codex oturumunun canlı durumunu yüklüyor. Böylece aktif sohbetlere veya projelere kaldığınız yerden devam edebilir, görev tamamlandığında bildirim alabilir veya doğrudan telefonunuzdan mesaj göndererek yeni kodlama komutları verebilirsiniz.

Güvenlik ve platform desteği

OpenAI, Codex’in uzaktan erişim sırasında masaüstü dosyalarına, uygulamalara ve tarayıcıya erişim sağlayabileceğini özellikle vurguluyor. Bu nedenle kullanıcıların yalnızca kendi sahip oldukları ve güvendikleri cihazları birbirine bağlamaları konusunda dikkatli olmaları öneriliyor. “Codex artık ChatGPT mobil uygulamasında, böylece Codex dizüstü bilgisayarlarınızda, geliştirme kutularınızda veya uzak ortamlarınızda işleri hallederken siz her yerden sürece dahil olabilirsiniz” ifadeleriyle duyurulan özellik, geliştirici deneyimini mobilite ile birleştiriyor.

Şu an ön izleme aşamasında olan bu özellik, kısa süre önce duyurulan Codex Chrome uzantısı ile benzer bir iş akışını destekliyor. Browser üzerinden web uygulamalarını test etmeye olanak tanıyan o geliştirmenin ardından gelen bu mobil hamle, OpenAI’ın araç ekosistemini genişlettiğini gösteriyor. Windows desteği için ise çalışmaların sürdüğü ve desteğin yakında ekleneceği bilgisi paylaşıldı.

Codex nedir?

Codex, OpenAI tarafından doğal dilden kod üretmek ve mevcut yazılım projelerini yönetmek için geliştirilmiş bir yapay zeka kodlama aracıdır. Karmaşık programlama görevlerini otomatize etmeye ve geliştiricilerin çalışma ortamlarına entegre olmaya odaklanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Codex mobil uygulaması üzerinden kodlama süreçlerini uzaktan yönetmek, iş akışınızda size hız kazandırır mı?