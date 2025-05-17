OpenAI Codex, yapay zeka kod yazma araçları arasında en iddialı seçeneklerden biri olmaya aday. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yazılım mühendisliğine özel olarak optimize edilmiş Codex aracını araştırma ön izlemesi kapsamında kullanıcılarla buluşturduğunu duyurdu. Peki yeni nesil yapay zekayla kod yazma aracı Codex neler sunuyor?

OpenAI Codex yapay zeka kod yazma aracı duyuruldu

Yeni OpenAI Codex yapay zeka kod yazma aracı, OpenAI’nin codex-1 adlı modeline dayanıyor. Bu model, şirketin daha önce duyurduğu o3 modeli temel alınarak yazılım mühendisliği görevleri için optimize edilmiş. OpenAI’ye göre codex-1, hem daha “temiz” kod üretiyor, hem de talimatlara daha sıkı uyuyor. Ayrıca oluşturduğu kodu test edip yalnızca başarılı sonuçlar elde edildiğinde çıktıyı sunuyor.

Codex, GitHub bağlantısı sayesinde doğrudan kullanıcı kodlarıyla entegre çalışabiliyor. Bulut üzerinde izole edilmiş bir sanal bilgisayarda çalışan sistem, kullanıcıların bilgisayarını veya tarayıcısını kullanmaya devam etmesine engel olmuyor.

Yeni yapay zeka aracı; küçük çaplı özellikleri yazma, hata düzeltme, kod hakkında soruları yanıtlama ve testleri çalıştırma gibi birçok görevi 1 ila 30 dakika içinde tamamlayabiliyor. OpenAI, Codex’in bu işlemleri eş zamanlı olarak da gerçekleştirebildiğini vurguluyor.

Codex teknik özellik özeti:

Model: codex-1 (o3 tabanlı)

Ortam: Bulutta çalışan izole sanal bilgisayar

Entegrasyon: GitHub entegrasyonu ile kod deposu erişimi

Görev süresi: 1–30 dakika arası

Yetenekler: Kod yazma, hata düzeltme, test çalıştırma, soruları yanıtlama

Gizlilik: İnternete kapalı, API erişimi yok

Güvenlik: Kötü amaçlı yazılım üretimini reddediyor

OpenAI Codex nasıl kullanılır?

OpenAI Codex, şu anda ChatGPT Pro, Enterprise ve Team abonelerine sunulmuş durumda. Başlangıçta “cömert” bir erişim sunulacağı belirtilse de, ilerleyen haftalarda kullanım sınırları getirilecek. Kullanıcılar bu sınırları aşmak için ek kredi satın alabilecek.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi XRING 01 işlemcisini tanıttı! İşte yeni Xiaomi işlemci!

Yakında Codex’e ChatGPT Plus ve Edu kullanıcılarının da erişim sağlaması planlanıyor. Arayüzde, kullanıcılar ister “Kodla” butonunu kullanarak yeni bir görev atayabiliyor, ister “Sor” düğmesi ile kodları hakkında bilgi alabiliyorlar.

Ayrıca OpenAI, terminal üzerinden çalışan Codex CLI aracını da güncelledi. Bu komut satırı aracı, yazılım geliştirme için optimize edilmiş o4-mini modeli ile çalışıyor. Codex CLI ayrıca OpenAI API üzerinden de kullanılabiliyor.

OpenAI Codex ile ilgili beklentiler neler?

OpenAI’nin amacı Codex’i yazılımcıların sanal bir takım arkadaşı haline getirmek. Şirket, bu aracı dahili olarak kullanarak tekrarlayan işleri otomatikleştirdiğini, yeni özellikler için iskelet yapı oluşturduğunu ve belgeler hazırladığını belirtiyor.

Yine de OpenAI, Codex’in mutlak doğrulukla çalışmadığını, hata yapabileceğini ve kullanıcıların sonucu gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak, zaman kazandırmak ve tekrar eden işleri devretmek için oldukça etkili bir araç olacağı açık.

İlginizi Çekebilir: GPT-4.1 tüm ChatGPT kullanıcılarına açıldı! Nasıl kullanılır?

Codex’in gelişimi, yazılım mühendisliğinde yapay zekanın gerçek iş arkadaşı haline gelmesi açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Özellikle ekiplerde verimliliği artırmak isteyen işletmeler için Codex, geleceğin kaçınılmaz bir parçası haline gelecek gibi görünüyor.

Peki siz OpenAI Codex gibi bir yapay zekâ kod yazma aracını profesyonel iş süreçlerinizde kullanır mıydınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!