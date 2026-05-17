Samsung, kullanıcı arayüzü One UI 9 üzerindeki geliştirme süreçlerini hız kesmeden sürdürüyor. Henüz erken aşamada olan yazılım üzerinde yapılan incelemeler, şirketin bildirim yönetimini daha kullanıcı odaklı bir noktaya taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Özellikle Now Brief aracı üzerinde yoğunlaşan bu güncellemelerin, günlük bildirim trafiğini daha verimli bir şekilde yönetmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Sızıntılara göre Samsung, kullanıcıların kaçırmak istemeyeceği kritik uyarıları ön plana çıkarmak için özel bir yöntem geliştiriyor. Peki One UI 9 ile gelen bu yeni özellik, kullanıcıların bildirimleri yönetme alışkanlığını değiştirebilir mi?

Now Brief ile akıllı bildirim önceliklendirme

One UI 9 kodları içerisinde tespit edilen bazı ibareler, Now Brief’in günün belirli saatlerinde kullanıcılara daha stratejik özetler sunabileceğine işaret ediyor. Sistemin, gece boyunca gelen önemli uyarıları sabah saatlerinde “gece gelen önemli bildirimleri kontrol edin” şeklinde bir uyarı ile sunabileceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, Samsung’un kullanıcının gün içerisindeki farkındalığını artırmak için bir güvenlik ağı oluşturma çabası olarak değerlendirilebilir.

Sızıntı bilgilerine göre Samsung, bu bildirim döngüsünü sabah saatleri ve uyku öncesi olmak üzere iki ana zaman diliminde daha yoğunlaştırmayı planlıyor. Bu sayede kullanıcıların, sadece kilit ekranındaki widget’a bağlı kalmak yerine, Now Brief arayüzünü daha kapsamlı bir şekilde incelemeleri teşvik edilecek. Yazılımın test süreçleri devam ederken, bu özelliğin nihai halinin Android 17 tabanlı arayüzde nasıl şekilleneceği merak konusu.

Now Brief ekosistemi genişliyor

Now Brief kısa bir süre önce SmartThings entegrasyonu ile televizyonlar, akıllı kilitler ve EV aletleri gibi cihazlarla uyumlu hale gelmişti. Sabah uyandığınızda televizyonunuz üzerinden gece gerçekleşen olayların özetini görmek, bu özelliğin temel sağladığı kolaylıklar arasında öne çıkıyor. Samsung, kullanıcıların hava durumu, e-postalar ve güncel haberler gibi önemli bilgileri tek bir ekrandan görmesini amaçlıyor.

Şu an için Galaxy S25 serisi One UI 8.5 güncellemesini alırken, bir yandan da One UI 9 için beta testleri Galaxy S26 kullanıcıları ile başlatıldı. İlk aşamada Samsung Notes özelleştirmeleri ve Quick Panel tarafında parlaklık, ses ve medya oynatıcı için bağımsız kaydırıcılar gibi yenilikler göze çarpıyor. Şimdi gözler, geliştirilmekte olan bu yeni bildirim sisteminin ne zaman kararlı sürüme yansıyacağına çevrilmiş durumda.

İlginizi Çekebilir: Samsung takvimi netleştirdi! Yeni One UI 9 beta ne zaman başlıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI 9 ile gelecek olan bu bildirim iyileştirmeleri, günlük dijital alışkanlıklarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!