Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek yeni bir iddia gündeme geldi. Tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı son bilgilere göre, OpenAI akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Peki, tamamen yapay zeka odaklı olarak tasarlanan bu yeni cihaz sektörde neleri değiştirecek?

Yapay zeka devinden sürpriz adım: OpenAI akıllı telefon pazarına giriyor

Sektördeki son sızıntılar, OpenAI akıllı telefon projesinin sanılandan çok daha ciddi bir aşamada olduğunu gösteriyor. Şirketin daha önce telefon pazarına girmeyeceğine dair yaptığı açıklamaların aksine, donanım alanında büyük bir strateji değişikliğine gittiği belirtiliyor. Ming-Chi Kuo’nun X platformu üzerinden paylaştığı analize göre, bu yeni cihaz doğrudan Apple’ın iPhone modellerine rakip olacak.

Cihazın üretim sürecinde yer alacak iş ortakları da yavaş yavaş netleşiyor. İddialara göre ChatGPT geliştiricisi, işlemci tarafında MediaTek ve Qualcomm ile çalışmayı planlıyor. Cihazın özel üretim ortağı olarak ise Apple tedarik zincirinden bağımsızlığını artırmak isteyen Luxshare Precision Industry şirketinin seçildiği öne sürülüyor.

Cihazın üretim takvimi ve donanım stratejisi

Tedarik zinciri raporlarına göre, OpenAI akıllı telefon modelinin seri üretimi 2028 yılı için planlanıyor. Cihazda kullanılacak işlemcilerin kesin teknik özellikleri ve diğer tedarikçilerin 2026 sonu veya 2027’nin ilk çeyreğinde netleşeceği belirtiliyor. Bu durum, şirketin donanım ve işletim sistemi üzerinde tam kontrol sağlama hedefine işaret ediyor.

Şirketin donanım planları sadece telefonla sınırlı kalmıyor. Eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile yürütülen ve 6.5 milyar dolara satın alınan io Products girişimi üzerinden şekillenen projeler de bulunuyor. Bu kapsamda akıllı hoparlör, akıllı gözlük, akıllı lamba ve kablosuz kulaklık gibi farklı form faktörleri geliştiriliyor.

Şirket Küresel İlişkiler Başkanı Chris Lehane, stratejilerinin zaman çizelgesini daha önce netleştirmişti. Lehane, ilk donanım duyurusunun 2026’nın ikinci yarısında yapılacağını açıkladı. İlk ürünlerin piyasaya çıkışının ise 2027 başlarında olması bekleniyor.

Yapay zeka ajanları telefon kullanımını baştan yazacak

Kuo’nun analizine göre, akıllı telefonlar yapay zeka ajanları için en ideal cihaz konumunu koruyor. Konum, aktivite, iletişim ve bağlam gibi kullanıcının gerçek zamanlı tüm durumlarını yakalayabilen tek cihazın telefon olması, bu donanımları veri çıkarımı için eşsiz kılıyor. Geliştirilen yeni sistemlerin, insanların telefonla etkileşimini temelden değiştireceği iddia ediliyor.

Yeni arayüz yaklaşımıyla birlikte odak noktası, bireysel uygulamaları başlatmaktan çıkıp görevleri bağlam farkındalığına sahip kesintisiz bir arayüz üzerinden tamamlamaya kayacak. Şirketin kapsamlı bir yapay zeka ajanı hizmeti sunabilmesi için hem donanımı hem de işletim sistemini tamamen kontrol etmesi gerektiği savunuluyor. Ayrıca abonelik paketlerine dayalı bir iş modelinin, bu ajanlar etrafında devasa bir geliştirici ekosistemi yaratabileceği belirtiliyor.

Tüm bu iddiaların yayıldığı gün şirket CEO’su Sam Altman da X platformu üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Altman, “İşletim sistemlerinin ve kullanıcı arayüzlerinin nasıl tasarlandığını ciddi bir şekilde yeniden düşünmek için iyi bir zaman gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sızdırılan projeyi destekler nitelikte yorumlanıyor.

Yapay Zeka Ajanı nedir?

Kullanıcının komutlarını anlayarak belirli görevleri otonom şekilde yerine getiren yazılımlardır. Bağlamı kavrayarak farklı uygulamalar veya servisler arasında köprü kurabilir ve işlemleri otomatikleştirirler.

