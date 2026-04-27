Dijital oyun dünyasının en güçlü kalelerinden biri olan Epic Games, her hafta düzenli olarak sunduğu yapımlarla oyunseverlerin kütüphanelerini zenginleştirmeye devam ediyor. Platform, hem bağımsız yapımcıları destekleyen hem de oyunculara bütçe dostu seçenekler sunan bu geleneğini yeni haftada da bozmuyor. 30 Nisan itibarıyla başlayacak olan yeni kampanya dönemi, strateji ve otomasyon meraklılarını oldukça memnun edecek bir içeriğe sahip. Peki, platformun sunduğu yeni haftalık ücretsiz oyun hangisi?

Epic Games ve Oddsparks: An Automation Adventure Heyecanı

Epic Games Store üzerinden 30 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında erişime açılacak olan yapım, Oddsparks: An Automation Adventure olarak belirlendi. Bu yapım, oyuncuları gizemlerle ve keşfedilmeyi bekleyen sırlar ile dolu, tuhaf ama bir o kadar da etkileyici bir fantastik dünyaya davet ediyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu geniş evrende, kendi otomasyon sistemlerinizi kurarak üretimi optimize etmeniz ve çevrenizdeki garip yaratıkları yönetmeniz gerekiyor. Özellikle otomasyon türüne giriş yapmak isteyen oyuncular için oldukça erişilebilir bir yapı sunan oyun, gelişmiş kontrolcü desteğiyle de konforlu bir deneyim vadediyor.

Oyunun atmosferini ve oynanış dinamiklerini daha yakından görmek için aşağıdaki tanıtım videosuna göz atabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Nn_rC_I-eEY

Oddsparks sadece bir inşa etme oyunu değil; aynı zamanda stratejik düşünmeyi ve kaynak yönetimini eğlenceli bir macera ile harmanlayan özgün bir yapım olarak öne çıkıyor. Türün klasikleşmiş örneklerine kıyasla daha renkli ve canlı bir görsellik sunması, hem yeni başlayanlar hem de türün tecrübeli isimleri için ücretsiz oyun fırsatını daha da cazip hale getiriyor.

100 Dolar Değerinde Ekstra Hediyeler ve Firestone Avantajı

Bu haftanın sürprizleri sadece ana oyunla sınırlı kalmıyor. Epic Games, Firestone isimli yapım için 100 doların üzerinde değere sahip olan oyun içi eşyaları da hediye paketine dahil ediyor. Bu tür kampanyalar, oyuncuların farklı yapımlarda da avantajlı bir başlangıç yapmalarına olanak tanırken platformun sunduğu toplam değerin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Haftalık ücretsiz oyun alırken aynı zamanda bu değerli içeriklere de tek tıkla sahip olabileceksiniz.

Diğer taraftan, yeni oyunlar kütüphanedeki yerini almadan önce mevcut fırsatları değerlendirmek büyük önem taşıyor. 30 Nisan tarihine kadar tamamen bedelsiz olarak sunulan DOOMBLADE’i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Bu aksiyon dolu yapım, hızlı oynanışı ve karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Kampanya süresi dolmadan önce bu oyunu alarak listenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games ücretsiz oyun nasıl alınır?

Öncelikle Epic Games Store'un resmi internet sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Store’un resmi internet sitesine veya masaüstü uygulamasına giriş yapın. Kullanıcı bilgilerinizle oturum açın (Hesabınız yoksa ücretsiz bir üyelik oluşturun).

Mağaza ana sayfasında yer alan “Ücretsiz Oyunlar” bölümüne gidin.

Söz konusu oyuna tıklayın ve “Yükle” butonuna basarak siparişi onaylayın.

Oyun, kütüphanenize kalıcı olarak eklenecek ve dilediğiniz zaman indirip oynayabileceksiniz.

Otomasyon Oyunları nedir?

Otomasyon oyunları, oyuncuların ham maddeleri topladığı, işlediği ve bu süreci çeşitli makinelerle otomatik hale getirdiği strateji türüdür. Karmaşık üretim zincirleri kurarak verimliliği en üst düzeye çıkarmak bu türün temel amacıdır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Epic Games’in bu haftaki seçimlerini kütüphanenize eklemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!