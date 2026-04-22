Apple’ın gelecek nesil akıllı telefon modellerine dair sızıntılar, cihazların tanıtımına uzun bir süre olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çin merkezli bir kaynaktan gelen bilgiler, **iPhone 18 Pro** modelinin kamera adası parçalarını ve bu parçalarla birlikte kesinleşen renk seçeneklerini gün yüzüne çıkardı. Sızdırılan bu metal parçalar, daha önce Pantone kodlarıyla paylaşılan renk paletini büyük oranda doğruluyor. Peki, Apple kullanıcılarını bu sene hangi yeni tonlar karşılayacak?

iPhone 18 Pro renkleri ve sızdırılan tasarım detayları

Ortaya çıkan yeni görseller, **iPhone 18 Pro** ve serinin en güçlü üyesi olması beklenen iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanılacak dört ana rengi gözler önüne seriyor. Sızıntılara göre Apple, geleneksel çizgilerini korurken bir yandan da kullanıcıları heyecanlandıracak yeni bir “kahraman renk” arayışına girdi. Paylaşılan kamera adası parçaları; Koyu Gri, Gümüş, Açık Mavi ve serinin yıldızı olması beklenen Koyu Kiraz seçeneklerinden oluşuyor. **iPhone 18 Pro renkleri** arasındaki bu çeşitlilik, markanın hem klasik hem de yenilikçi bir palet sunduğunu gösteriyor.

Özellikle “Dark Cherry” (Koyu Kiraz) ismiyle anılan renk seçeneği, serinin en dikkat çekici üyesi olmaya aday görünüyor. iPhone 17 Pro ve Pro Max serisinde öne çıkan “Kozmik Turuncu”nun yerini alması beklenen bu yeni ton, bir şarap kırmızısına benzerliğiyle tarif ediliyor. Sektör analistleri, Apple’ın bu iddialı renginin kısa süre içerisinde Çinli Android üreticileri tarafından da benzer tonlarla kopyalanacağını öngörüyor. Gümüş seçeneğinin ise bir önceki nesil olan **iPhone 17 Pro** serisindeki gümüş tonuyla birebir aynı kalacağı ifade ediliyor.

Yeni seride tasarım ve estetik beklentileri

Sızdırılan **iPhone 18 Pro** parçaları arasında dikkat çeken bir diğer detay ise “Açık Mavi” (Light Blue) tonu oldu. Bu rengin, Apple’ın halihazırda MacBook Air modellerinde kullandığı hafif ve ferah mavi tonuna oldukça benzediği belirtiliyor. Bu durum, Apple’ın ürün ekosistemi içerisindeki renk bütünlüğünü artırma stratejisini sürdürdüğüne işaret ediyor. Diğer iki seçenek olan Koyu Gri ve Gümüş ise daha çok iş dünyasına ve geleneksel Apple tasarımını seven kullanıcılara hitap eden klasik seçenekler olarak kalmaya devam edecek.

Kamera adası üzerinden gelen bu sızıntılar, cihazın sadece renklerini değil, aynı zamanda arka kamera modülündeki devasa yapıyı da bir kez daha teyit etmiş oluyor. Bilindiği üzere **Apple sızıntıları** arasında, yeni nesil modellerin çok daha gelişmiş lensler ve muhtemelen 200MP’lik ana sensörlerle donatılacağı yönünde iddialar bulunuyor. Daha dar bir Dynamic Island kesimiyle geleceği söylenen ekran koruyucu sızıntılarıyla birleştiğinde, **iPhone 18 Pro renkleri** ve tasarımıyla bütüncül bir görsel evrim sunmaya hazırlanıyor.

iPhone 18 Pro renk paleti özeti

Koyu Kiraz (Dark Cherry): Şarap kırmızısı tonlarında, serinin ana vurgu rengi.

Şarap kırmızısı tonlarında, serinin ana vurgu rengi. Açık Mavi (Light Blue): MacBook Air serisinden ilham alan soft bir ton.

MacBook Air serisinden ilham alan soft bir ton. Gümüş (Silver): iPhone 17 Pro ile özdeş, zamansız bir klasik.

iPhone 17 Pro ile özdeş, zamansız bir klasik. Koyu Gri (Dark Gray): Profesyonel ve sade bir görünüm sunan geleneksel seçenek.

Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, sızdırılan bu metal bileşenler üretim sürecinin hangi aşamada olduğunu ve Apple’ın hangi estetik tercihlere yöneldiğini net bir şekilde gösteriyor. Özellikle Koyu Kiraz tonunun, yeni serinin satış rakamlarını etkileyebilecek kadar güçlü bir karakter sunduğu söylenebilir.

