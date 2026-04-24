Robot süpürge teknolojisi, kullanıcıların temizlik alışkanlıklarını kökten değiştirirken, Roborock yeni serisiyle bu devrimi bir adım öteye taşıyor. Tanıtılan Roborock Q8 Max Pro Serisi, güçlü performansı akıllı özelliklerle birleştirerek daha az müdahale gerektiren, verimli bir temizlik deneyimi vadediyor.

Roborock Q8 Max Pro Serisi ve öne çıkan özellikleri

Yeni seri, sahip olduğu 10.000 Pa HyperForce® emiş gücü ile hem halı kaplı yüzeylerde hem de sert zeminlerde dengeli ve güçlü bir performans sergiliyor. Bu yüksek emiş kapasitesi, halı lifleri arasına gizlenmiş en ince tozları dahi kolayca toplarken, sert zeminlerde biriken kirleri etkili bir şekilde gideriyor.

Dolanma sorununa teknolojik çözüm

Serinin en dikkat çeken özelliklerinden biri olan ikili dolanma karşıtı sistem, özellikle evcil hayvan bulunan evler için büyük kolaylık sağlıyor. Ana fırça ve yan fırçanın uyum içinde çalışarak saç ve liflerin birbirine dolaşmasını engellemesi, fırça temizliği ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.

Roborock Q8 Max Pro Serisi, zemin türünü algılayan akıllı bir yapıya sahip. Otomatik kaldırmalı paspas sistemi sayesinde cihaz, halı gibi bir yüzeye geldiğinde paspasını kaldırarak ıslanmayı önlüyor ve sert zeminlere geçtiğinde silme işlemini kaldığı yerden aktif olarak sürdürüyor.

Akıllı navigasyon ve kesintisiz çalışma

Cihaz, PreciSense® LiDAR navigasyon sistemiyle yaşam alanlarının haritasını hızlı ve hassas bir şekilde çıkarıyor. Bu haritalama teknolojisi, Reactive Tech engel algılama sistemiyle birleşerek temizlik sırasında karşılaşılan nesnelerin etrafından dolaşmasını ve rotasını anlık olarak optimize etmesini sağlıyor.

Bu akıllı navigasyon yeteneği, cihazın daha planlı hareket etmesine olanak tanıyarak temizlik sürecini verimli hale getiriyor ve engellerle karşılaşıldığında bile kesintisiz bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor. Böylece temizlik süresi kısalırken, kapsama alanı artıyor.

Kullanıcı müdahalesini minimuma indiren bir diğer özellik ise otomatik toz boşaltma istasyonu. Temizlik bittiğinde istasyonuna dönen robot, toz haznesini otomatik olarak boşaltarak bir sonraki görev için kendini hazırlıyor. Bu yapı, cihazın uzun süreler boyunca kesintisiz çalışmasını mümkün kılıyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden oda bazlı temizlik planları oluşturabiliyor, istedikleri alanlar için özel zamanlamalar yapabiliyor ve farklı yüzeylere göre temizlik ayarları tanımlayabiliyor. Bu esneklik, temizlik süreçlerinin tamamen kişisel alışkanlıklara göre şekillendirilmesine olanak tanıyor.