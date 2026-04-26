Apple’ın gelecek nesil standart iPhone 18 modelinde üretim maliyeti kalemlerini kısmak için bazı donanım özelliklerini düşüreceği iddia edildi. Sızıntılara göre teknoloji devi, iPhone 18 fiyatı seviyesini artırmamak adına ekran ve çip tarafında kesintiye giderek cihazı düşük maliyetli “e” serisine daha çok yaklaştıracak. Peki bu durum standart modelin pazar konumlandırmasını nasıl etkileyecek?

Düşük üretim maliyeti ve iPhone 18 fiyatı stratejisi

Weibo üzerinden sızıntılar paylaşan “Fixed Focus Digital” isimli kaynağa göre Apple, iPhone 18 modelinde üretim kalitesini belirli açılardan aşağı çekecek. Şirketin, standart versiyonu daha uygun fiyatlı 18e modeliyle benzer bir çizgiye getirmeyi hedeflediği öne sürüldü. Bu hamlenin temel nedeninin iPhone 18 fiyatı etiketini yukarı çekmeden maliyetleri dengelemek olduğu belirtiliyor.

İddiaların merkezinde cihazın ekran kalitesindeki düşüş yer alıyor. Üretim sürecinde atılacak bu geri adımın, ekran parlaklığı gibi temel özellikleri etkilemesi bekleniyor. Mevcut iPhone 17 modelinin ProMotion desteğine ve dış mekanda 3.000 nit tepe parlaklığına sahip 6.3 inçlik bir ekranı bulunuyor.

ProMotion teknolojisinin mevcut serideki en önemli donanımlardan biri olması nedeniyle, planlanan kesintinin doğrudan parlaklık değerleri üzerinden yapılabileceği değerlendiriliyor. Böylece iPhone 18 fiyatı, donanım tarafında yapılan bu törpülemeler sayesinde önceki nesille aynı seviyede tutulabilecek.

A serisi işlemci ve GPU çekirdeklerinde kesinti

Maliyet kontrol stratejisinin bir diğer ayağını ise cihazın kalbindeki işlemci oluşturuyor. Sızıntıyı yapan kaynağa göre Apple, donanım maliyetlerini dengelemek için çip tarafında da kesintiye gidecek. Mevcut seride iPhone 17 versiyonunda beş çekirdekli, 17e modelinde ise dört çekirdekli A19 çip yer alırken; Pro model altı çekirdekli yapı kullanıyor.

Planlanan değişiklikler doğrultusunda, yeni standart modeldeki GPU çekirdek sayısının beşten dörde düşürülebileceği iddia ediliyor. Kaynak, teknoloji devinin bu donanım düşüşünü gizlemek amacıyla cihazda kullanılacak A serisi işlemci isimlendirmesinde ufak değişiklikler yapma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Geçmişte iPhone 17e’nin Dinamik Ada yerine standart çentik tasarımıyla geleceğini doğru tahmin eden kaynağın bu iddiaları da kendi içinde tutarlılık taşıyor.

Parçalı lansman stratejisi ve test aşamaları

Standart modeldeki donanım düşüşünün doğrulandığını belirten kaynak, üretim takvimi hakkında da bilgi paylaştı. İddiaya göre iPhone 18 ve 18e modelinin Mühendislik Doğrulama Testleri haziran ayında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bu süreç, yeni maliyet odaklı parçaların sisteme nasıl entegre edileceğini gösterecek.

Tanıtım takviminde ise markanın tüm seriyi aynı anda piyasaya sürmeyeceği öne sürülüyor. Beklentilere göre sonbahar lansmanında sadece iPhone 18 Pro, Pro Max ve katlanabilir “iPhone Ultra” modelleri tanıtılacak. Standart versiyon, 18e ve iPhone Air 2 modellerinin ise 2027 yılının ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Mevcut 17 serisi ile “e” takılı model arasında Dinamik Ada, ProMotion, ön kamera ve pil ömrü gibi temel donanım farkları bulunuyor. Yeni maliyet kısma planları doğrultusunda, gelecek nesilde bu ana farkların hangilerinin korunacağı ise belirsizliğini koruyor.

EVT (Mühendislik Doğrulama Testi) nedir?

Üretim sürecine girmeden önce, tasarlanan donanımın amaçlanan işlevleri yerine getirip getirmediğini ve temel mühendislik standartlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılan ilk fiziksel prototip test aşamasıdır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın fiyatı sabit tutmak için standart modelde ekran ve işlemci özelliklerini düşürmesi mantıklı bir strateji mi?