Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte engelli vatandaşların otomobil alımlarındaki vergi istisnası kuralları yeniden belirlendi. Yapılan bu kritik düzenleme, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında oluşan yasal boşluğu doldurarak hak sahiplerinin mağduriyetini gidermeyi hedefliyor. Yeni dönemde ÖTV’siz araç sahibi olmak isteyen binlerce kişi için başvuru şartları ve kapsam önemli ölçüde esnetildi. Peki, bu yeni tebliğ ile hayatımıza giren temel değişiklikler nelerdir?

ÖTV’siz araç alımında yeni dönem ve kapsamlı değişiklikler

Yeni tebliğ ile birlikte ÖTV’siz araç alım sürecinde daha önce uygulanmayan bazı kolaylıklar devreye girdi. Özellikle fiziksel engeli bulunan ancak sürücü belgesi alamayan vatandaşlar için önemli bir kapı açıldı. İşte önceki döneme kıyasla yaşanan temel farklar:

Önceki Dönem: Ortopedik engeli olmasına rağmen sürücü belgesi alamayan bireylerin istisnadan yararlanması konusunda belirsizlikler ve kısıtlamalar bulunuyordu.

Yeni Düzenleme: Artık ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda olan ve engel oranı %40 üzerinde olan bireyler de ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabiliyor.

Artık ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda olan ve engel oranı %40 üzerinde olan bireyler de hakkından yararlanabiliyor. Önceki Dönem: İşlemlerin onaylanması ve belgelerin teslimi konusunda süre sınırları daha esnek ve belirsizdi.

Yeni Düzenleme: Bayilerin satış faturası ve sağlık raporu gibi belgeleri vergi dairesine sunması için "bir günlük" kesin bir süre sınırı getirildi.

Fiyat sınırı ve geçerli olan araç türleri

Engelli vatandaşların yararlanabileceği ÖTV’siz araç muafiyetinde üst limit de güncelliğini koruyor. Mevcut düzenlemeye göre, tüm vergiler dahil satış fiyatı 2 milyon 873 bin 900 TL’nin altında olan araçlar kapsam dahilinde yer alıyor. Bu rakam her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenerek Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyuruluyor.

Muafiyet sadece binek otomobillerle sınırlı kalmıyor. Panelvan, pick-up, SUV ve arazi taşıtlarının yanı sıra motor silindir hacmine bakılmaksızın tüm motosikletler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Ancak araçlarda yerli katkı oranının en az yüzde 40 olması şartı gibi teknik kriterler, belirli sınıflar için önemini koruyor.

Bayi işlemleri ve vergi dairesi onayı nasıl ilerliyor?

Araç alım sürecinde engelli bireylerin doğrudan vergi ödememesi için bayilerin takip etmesi gereken sıkı bir prosedür bulunuyor. Bayi, satış sırasında faturada Özel Tüketim Vergisi miktarını ayrıca belirtiyor ancak bu tutarı müşteriden tahsil etmiyor. Satış gerçekleştikten sonraki bir iş günü içerisinde engelli raporu ve sürücü belgesi alamayacağına dair sağlık değerlendirmesiyle birlikte vergi dairesine başvuru yapılıyor.

Vergi dairesi yetkilileri, sunulan belgeleri elektronik sistem üzerinden doğrulayarak kişinin engel oranını ve durumunu kontrol ediyor. Eğer tüm şartlar tam olarak sağlanıyorsa, istisna belgesi düzenleniyor ve işlem resmiyet kazanıyor. Bu süreçte hata payını en aza indirmek için sağlık raporlarının dijital ortamdaki kayıtları ve hastane verileri esas alınıyor. ÖTV’siz araç teslimatı ancak bu onay süreci tamamlandıktan sonra nihai halini alıyor.

ÖTV muafiyeti nedir?

Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını kolaylaştırmak amacıyla, belirli şartları taşıyan araçların satın alımı sırasında Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulması işlemidir. Bu uygulama sayesinde hak sahipleri, araçları vergisiz fiyat üzerinden çok daha uygun maliyetlerle edinebilirler.

