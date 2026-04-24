Geçtiğimiz hafta planlanan son Android 17 beta sürümünün yayınlanmasının ardından Google hız kesmeden yeni bir aşamaya geçti. Teknoloji devi, Eylül ayı özellik paketi için test sürecini başlatan Android 17 QPR1 Beta 1 sürümünü resmi olarak duyurdu. Peki, Pixel cihazlar için sunulan bu yeni güncelleme kullanıcılara neler sunuyor?

Google Pixel cihazlar için Android 17 QPR1 Beta 1 yayınlandı

Google tarafından kullanıma sunulan Android 17 QPR1 Beta 1, doğrudan son kullanıcıya hitap eden büyük arayüz değişiklikleri barındırmıyor. Şirket bunun yerine sistem kararlılığını artırmaya ve arka planda çalışan yazılım hatalarını gidermeye odaklanıyor. Eylül ayında yayınlanması planlanan sürümün temelini oluşturan bu yazılım, işletim sisteminin donanım iletişimini iyileştiriyor.

Yeni test sürümü, geniş bir Google Pixel cihaz yelpazesini destekliyor. Sistem imajları; Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerine kurulabiliyor. Ayrıca Android 17 QPR1 Beta 1 sürümüne Android Emülatörü üzerinden de erişilebiliyor.

Android 17 QPR1 Beta 1 ile gelen yenilikler ve düzeltmeler

Düşük mürekkep durumlarında Varsayılan Baskı Hizmeti’nde çökmeye neden olan ve yazdırma işlemlerini engelleyen hata giderildi.

Terminal uygulamasının yanıt vermemesine (ANR) ve cihazın kilitlenmesine yol açan sorun çözüldü.

VoIP uygulamalarında ses bozulmasına ve faz iptaline sebep olan donanımsal ses işleme problemi ortadan kaldırıldı.

AIDL ses HAL’ini kullanan cihazlarda beş saniyeden uzun ses akışlarında doğrudan ses çıkışının açılamaması hatası düzeltildi.

Test sürecine katılan kullanıcılar, karşılaştıkları sorunları Android Beta Geri Bildirim aracı üzerinden doğrudan Google’a iletebiliyor. Pixel cihazlarda uygulama çekmecesi veya Hızlı Ayarlar üzerinden bu araca erişim sağlanıyor. Ayrıca Reddit üzerindeki Android Beta topluluğu da kullanıcıların deneyimlerini paylaştığı aktif platformlar arasında yer alıyor.

QPR (Quarterly Platform Release) nedir?

Google’ın Android işletim sistemi için üç ayda bir yayınladığı ara platform güncellemeleridir. Bu sürümler genellikle hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve küçük özellik eklemeleri içerir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazınızda beta sürümlerini test etmeyi tercih ediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!