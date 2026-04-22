Akıllı telefon pazarındaki rekabet, teknoloji devlerinin yeni hamleleriyle hız kesmeden devam ediyor. Çinli teknoloji devi OPPO, amiral gemisi segmentinde dengeleri değiştirecek yeni modeli OPPO Find X9s Pro’yu Çin’de düzenlenen bir etkinlikle resmen tanıttı. Hasselblad imzalı kamera sistemi ve sektörde nadir görülen devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan cihaz, teknik özellikleriyle kullanıcılarına neler sunuyor?

OPPO Find X9s Pro Teknik Özellikleri ve Tasarım Detayları

Yeni OPPO Find X9s Pro, kompakt bir amiral gemisi yapısında olmasına rağmen sunduğu üst düzey donanımla dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın kalbinde MediaTek imzalı güçlü Dimensity 9500 yonga seti yer alıyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon, kullanıcılarına en güncel dijital deneyimi vaat ediyor. Tasarım açısından 8.4 mm kalınlığa ve yaklaşık 198 gram ağırlığa sahip olan model, IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı mükemmel bir dayanıklılık sergiliyor.

Ekran tarafında 6.32 inç boyutundaki AMOLED panel, 2640 × 1216 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel şölen sunuyor. Dolby Vision desteği ve 1800 nit tepe parlaklık değeri sayesinde güneş ışığı altında bile net bir görüntü elde ediliyor. Ayrıca 1.1 mm’lik ultra ince simetrik çerçeveler ve ekran altına entegre edilen 3D ultrasonik parmak izi sensörü, modern tasarım anlayışını tamamlıyor. Düşük ışıkta göz yorgunluğunu azaltmak için eklenen 1 nit parlaklık seviyesindeki koruma modu da OPPO Find X9s serisinin kullanıcı dostu detayları arasında yer alıyor.

Kamera Performansı ve Hasselblad Dokunuşu

Kamera donanımı, bu cihazın en çok konuşulan özellikleri arasında başı çekiyor. Arka tarafta 200 megapiksellik ana sensör (Samsung HPE, f/1.6, OIS) ve yine 200 megapiksellik periskop telefoto kamera (Samsung HP5, 2.8x optik zoom) bulunuyor. Bu devasa çözünürlüklere 50 megapiksellik ultra geniş açı ve 3.2 megapiksellik çok spektrumlu bir sensör eşlik ediyor. Hasselblad Master Modu sayesinde kullanıcılar, profesyonel dokunuşlara sahip dokuz farklı çekim tarzından yararlanabiliyor.

Video tarafında 8K 30fps ve 4K 120fps kayıt yeteneklerine sahip olan OPPO Find X9s Pro, LUMO görüntüleme motoruyla destekleniyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Cihaz, özellikle içerik üreticileri için hem donanım hem de yazılım tarafında profesyonel bir set sunuyor.

Batarya Kapasitesi ve Şarj Teknolojileri

Telefonun belki de en dikkat çekici donanım bileşeni 7025mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu kapasiteye rağmen ince yapısını koruyan cihaz, 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğiyle geliyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 6.1 ve çoklu navigasyon sistemleri gibi modern bağlantı teknolojilerini barındıran telefon, stereo hoparlörler ve kızılötesi sensör gibi ek özelliklerle de donatılmış durumda.

OPPO Find X9s Pro Fiyatı ve Satış Detayları

Çin’de 24 Nisan tarihinde satışa sunulacak olan modelin farklı varyasyonları bulunuyor. Fiyatlandırma şu şekilde açıklandı:

12GB RAM + 256GB Depolama: 5.299 Yuan

16GB RAM + 1TB Depolama: 6.999 Yuan

Ayrıca Hasselblad telekonvertör kiti almak isteyen kullanıcılar için 1.299 Yuanlık ek bir seçenek sunuluyor. Wind Rider Green, Free White, Vibrant Orange ve Original Titanium renk seçenekleriyle gelen cihazın küresel pazara ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Ultrasonik Parmak İzi Sensörü nedir?

Ultrasonik parmak izi sensörü, ses dalgalarını kullanarak parmağın 3D haritasını çıkaran bir teknolojidir. Optik sensörlere göre çok daha güvenli olan bu sistem, parmağınız ıslak veya kirli olsa bile yüksek doğrulukla çalışabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OPPO'nun yeni amiral gemisindeki 7025mAh batarya ve 200MP kamera kombinasyonu sizi heyecanlandırdı mı?