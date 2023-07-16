İçten yanmalı motorlu otomobillerin artık sonuna geliniyor. Bu bağlamda birçok otomobil şirketi elektrikli otomobillere yatırım yapıyor. Yollarda da ufak ufak elektrikli otomobiller görüyoruz, şarj istasyonları yaygınlaşıyor. Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da hayatımızın parçası haline geliyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Opel, yeni tasarım dilinin gözler önüne seren bir tanıtım yayınladı. Detaylara bakalım.,

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Opel bu tanıtımda yeni bir konsept otomobil gösteriyor. Ancak burada asıl önemli olan şey gösterilen konsept otomobil değil, Opel’in yeni tasarım dili. Dedik ya artık içten yanmalı motorlu otomobiller hayatımızdan çıkıyor yerlerine elektrikli otomobiller geliyor diye. Birçok marka kendi elektrikli otomobillerini ve onların tasarım dillerini oturtmuş durumda. Opel’de ise yeni bir tasarım dili görmemiştik. Bugüne kadar…

Alman otomotiv devi Mokka ve Corsa gibi içten yanmalı motorlu otomoillerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmüştü. İkisi de halihazırda ülkemizde satışta. Ancak bu otomobillerde yeni bir tasarıma gidilmemiş, içten yanmalı motorlu versiyonunun sadece motoru değiştirilip piyasaya sürülmüştü.

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Opel bu konsept otomobili ile elektrikli otomobillerde kullanacağı tasarım dilini gösteriyor. Keskin hatlara sahip detaylar bizlere bu tasarım dilinde göz kırpıyor.

Tasarım dilinden biraz “Fastback” havası alınıyor. Opel daha önce tek bir otomobilde Fastback kasa tipini kullanmıştı. Opel Insignia. Bu da Opel’in yeni tasarım diline sahip ilk elektrikli otomobilinin Insignia’nın elektrikli bir versiyonu olabileceğini gösteriyor.

Bakalım Opel yeni tasarım diline sahip otomobilini ne zaman piyasaya sürecek?