PlayStation 6’nın çıkış dönemiyle ilgili sızıntılar, konsolun 2027’nin sonlarına doğru veya 2028’in başında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Çıkış dönemi beklentisi

Sony’nin önceki nesillerde uyguladığı 6–7 yıllık konsol döngüsü, PS5’in Kasım 2020’de çıktığı düşünülürse PS6 için 2027 sonu civarını mantıklı kılıyor.

Tedarik zinciri raporları ve analist yorumları, üretim hazırlıklarının 2027 başı–ortası için planlandığını, raflara çıkışın ise 2027 sonbaharı veya 2028 başı olacağını öngörüyor.

Fiyat tahminleri

Resmî bir açıklama yok; sızıntılara göre PS6’nın çıkış fiyatı 500–600 dolar bandında, bazı kaynaklarda 600–700 dolar ihtimali de dile getiriliyor.

Özetle: Resmî tarih hâlâ yok, ama en güçlü tahmin 2027’nin son çeyreği (alternatif senaryo: 2028’in ilk ayları) ve fiyat bandı da 500–600 dolar civarı olarak konuşuluyor.