PlayStation 6’nın çıkış dönemiyle ilgili sızıntılar, konsolun 2027’nin sonlarına doğru veya 2028’in başında piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor.
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Çıkış dönemi beklentisi
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Sony’nin önceki nesillerde uyguladığı 6–7 yıllık konsol döngüsü, PS5’in Kasım 2020’de çıktığı düşünülürse PS6 için 2027 sonu civarını mantıklı kılıyor.
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Tedarik zinciri raporları ve analist yorumları, üretim hazırlıklarının 2027 başı–ortası için planlandığını, raflara çıkışın ise 2027 sonbaharı veya 2028 başı olacağını öngörüyor.
Fiyat tahminleri
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Resmî bir açıklama yok; sızıntılara göre PS6’nın çıkış fiyatı 500–600 dolar bandında, bazı kaynaklarda 600–700 dolar ihtimali de dile getiriliyor.
Özetle: Resmî tarih hâlâ yok, ama en güçlü tahmin 2027’nin son çeyreği (alternatif senaryo: 2028’in ilk ayları) ve fiyat bandı da 500–600 dolar civarı olarak konuşuluyor.