Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ailesi hakkında sızıntılar hız kazanırken, cihazın arka tasarımında göze çarpacak en büyük değişiklik netlik kazanmaya başladı. Sektör kaynakları tarafından doğrulanan dummy (maket) model sızıntıları, Apple’ın kamera performansını kökten değiştirmek adına fiziksel kalınlığı göze aldığını net bir şekilde gösteriyor.

Değişken Diyafram Geliyor, Çıkıntı 2 Milimetre Artıyor

Sızdırılan maket analizlerine göre, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin kamera adası, bir önceki nesle kıyasla yaklaşık 2 mm daha kalın olacak. Lensler de dâhil edildiğinde toplam kamera çıkıntısı kalınlığının 12,92 mm seviyesinden 13,77 mm’ye yükselmesi bekleniyor.

Kamera alanındaki bu büyümenin ve kalınlık artışının arkasında oldukça heyecan verici bir sebep var: Değişken diyafram teknolojisi. Apple, yeni Pro serisinde sabit f/1.78 diyafram yerine fiziksel olarak ayarlanabilen mekanik bir lens sistemi kullanacak. Bu sistem, 48 megapiksel çözünürlüğündeki 1/1.12 inçlik yeni büyük sensörle birleştiğinde kullanıcılara akıllı telefonda profesyonel kamera esnekliği sunacak.

Yeni Kamera Sistemi Kullanıcıya Ne Vadediyor?

Bu donanımsal değişim, özellikle fotoğrafçılık ve video üretimiyle uğraşanların işini ciddi oranda kolaylaştıracak:

Doğal Alan Derinliği: Dijital efektlere veya portre modunun yazılımsal algoritmalarına ihtiyaç duymadan, gerçek ve kusursuz bir arka plan bulanıklığı (bokeh) elde edilecek.

Işık Kontrolü: Yoğun ışıklı ortamlarda lens açıklığı fiziksel olarak kısılarak aşırı parlamaların önüne geçilecek; düşük ışıkta ise diyafram tamamen açılarak sensöre çok daha fazla doğal ışık alınması sağlanacak.

Gündüz Videoları: Özellikle açık havada video çeken içerik üreticileri, haricî filtreler kullanmak zorunda kalmadan daha dengeli ve sinematik hareket bulanıklığına sahip kareler yakalayabilecek.

Sadece Kamera Değil, Ekran ve İşlemci de Evrim Geçiriyor

Sızan diğer bilgilere göre Apple, yeni Pro ailesinde sadece kameraya odaklanmıyor. Ön tarafta, Face ID bileşenlerinin ekran altına daha fazla gizlenmesi sayesinde Dynamic Island (Dinamik Ada) boyutunun yüzde 35 ila 50 oranında küçüleceği belirtiliyor. Bu da kullanıcılara çok daha geniş ve kesintisiz bir ekran deneyimi sunacak.

Cihaz gücünü ise sektörün ilk 2nm üretim mimarisine sahip A20 Pro çipinden alacak. Bu yeni işlemci, gelişmiş yapay zekâ (Siri AI) algoritmalarını ve daha az enerji tüketen M16 LTPO+ OLED ekranın güç yönetimini çok daha verimli bir şekilde sırtlayacak. Ayrıca renk seçenekleri arasına lansman rengi olarak “Dark Cherry” (Koyu Kiraz) adında derin ve şık bir kırmızı tonunun ekleneceği de sızan tasarımlarda kesinleşmiş durumda.