Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızın daha da fazla parçası haline geliyor. Ülkemizde özellikle TOGG’un piyasaya sürülmesi ve Tesla’nın ülkemize gelmesiyle birlikte daha da fazla benimsemeye başladığımız elektrikli otomobiller artık hayatımızın bir parçası haline geldi.

İçten yanmalı motorlu araçların yasaklanacağı döneme yaklaşırken VW, Opel, Renault, Hyundai, Dacia, Toyota, Nissan gibi büyük otomotiv şirketleri içten yanmalı motorlu otomobillerini üretmeyi bırakıp onun yerine üretim bantlarında elektrikli otomobiller üretiyor. Bu firmalardan birisi de Ford. Focus ve Fiesta’yı üretim bandından indirip onların yerine yeni elektrikli otomobiller üretmeyi planlayan Ford, şimdi de elektrikli Mustang’in yeni versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

*Önceki Nesil: Ford Mustang Mach-E

Ford kendi resmi YouTube hesabından yeni elektrikli Mustang’in 14 Temmuz tarihinde tanıtılacağını açıkladı. Bundan önceki nesil olan Ford Mustang Mach-E modeli tasarımından mütevellit çok eleştirilmişti. Otomobilin Mustang ruhunu taşımadığını Mustang’in spor bir otomobil olması gerektiğini, SUV olamayacağını söyleyen birçok kişi vardı. Ford’un paylaştığı videoda önde önceki nesil elektrikli Mustang’ler giderken bunların aynalarından yeni nesil elektrikli Mustang’i görüyoruz. Aynalardan gördüğümüz tasarıma göre elektrikli Mustang ruhunu tekrardan kazanıyor gibi gözüküyor.

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Ford, Mustang serisini ülkemizde satışa sunmuyor. Ancak yabancı ülkelerden satın alınıp ülkemize getirilen Mustang’ler ülkemizde bulunuyor.