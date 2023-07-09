Fransız otomotiv devi Peugeot uzunca süredir hayatımızda olan bir marka. İçten yanmalı motorlu otomobilleri bırakıp yavaş yavaş elektrikli otomobil kullanmaya geçtiğimiz şu yıllarda Peugeot da elektrikli otomobil pazarında yerini alıyor. Bu bağlamda E-208 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

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Otomobil dışarıdan bakıldığında oldukça modern bir tasarıma sahip. Peugeot’nun aslan dişi far tasarımını ve yeni logosunu burada da görüyoruz. Arka tarafta ise yeni stop tasarımı gözlere çarpıyor.

İçeriye geldiğimizde ise Peugeot i-Cockpit tarafından karşılanıyoruz. Otomobilin i-Connect ve i-Connect Advanced özellikleriyle gelen bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için seri genelinde standart olarak 10 inçlik bir dokunmatik ekran geliyor.

Yeni E-208’in içerisinde 3 adet USB Type-C ve 1 adet USB-A girişi bulunuyor. Otomobilin Allure versiyonunda 15W gücünde kablosuz şarj opsiyon ile alınabiliyor. GT paketinde ise bu özellik standart olarak sunuluyor.

Güvenlik sistemleri tarafında ise yeni E-208 oldukça dolu. Otomobilde adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, genişletilmiş yol işareti tanıma, aktif şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve kör nokta izleme dahil olmak üzere kapsamlı bir sürüş yardımı bulunuyor.

Yeni E-208 kaputun altında 115 kW gücünde bir elektrik motoruna sahip olacak. Bu da 156 HP’ye denk geliyor. Bu elektrik motoru gücünü 51 kWh büyüklüğünde bir bataryadan alacak. Bu elektrikli motor ve bu batarya ile yeni E-208, 400 kilometre menzil sunacak.

Otomobilin çıkış tarihi olarak ise Kasım 2023 söyleniyor. Ancak ülkemize ne zaman geleceği bilinmiyor.