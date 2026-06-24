Apple’ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modeline ilişkin yeni teknik detaylar ortaya çıktı. Sızıntılara göre cihaz, iPhone Ultra adıyla sonbaharda raflara girebilir.

Çift Ekran, Tek Tedarikçi: Samsung

Yeni bilgilere göre Apple, katlanabilir modelinde Samsung üretimi iki farklı OLED panel kullanacak. Dış ekranda Samsung’un M16 OLED paneli, iç ekranda ise M14 OLED paneli yer alacak. Dış panelde kullanılması beklenen COE (Color Filter on Encapsulation) teknolojisi dikkat çekiyor. Bu yapı, geleneksel polarizör katmanını ortadan kaldırarak renk filtresini doğrudan kapsülleme katmanına taşıyor; böylece panel hem daha ince hem de daha verimli hale geliyor.

İç ekranın 7,76 inç ve 2713 x 1920 piksel çözünürlük sunması beklenirken dış ekranın 5,49 inç ve 4:3 en-boy oranıyla gelmesi öngörülüyor.

Katlanabilir telefon pazarının en büyük sorunlarından biri olan ekran kıvrımı meselesinde Apple’ın iddialı bir adım attığı belirtiliyor. Apple’ın kıvrımı “ne pahasına olursa olsun” ortadan kaldırmayı hedeflediği ve bu amaçla yeni bir malzeme geliştirdiği aktarılıyor. Kıvrımın açık konumdayken neredeyse görünmez olduğu ifade ediliyor.

Teknik Özellikler

Donanım tarafında da önemli detaylar sızdı. Cihazda A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM bulunması bekleniyor. Face ID’nin yerini ise yan tuşa entegre edilmiş Touch ID alacak. Kamera kurulumu görece sade tutulmuş: 48 megapiksel çift arka kamera ve 24 megapiksel ön kamera bekleniyor. Batarya kapasitesinin 5400 ile 5800 mAh arasında olacağı tahmin ediliyor. Cihaz yalnızca eSIM ile gelebilir. Tasarım açısından açık konumdayken yalnızca 4,5 mm kalınlığa ulaşması hedeflenen iPhone Ultra, katlanabilir telefon standartlarının oldukça altında bir profil sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda soğutma performansını artırmak amacıyla yığılmış yapıda bir buhar odası kullanılıyor; menteşede ise sıvı metal tercih ediliyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Çıkış fiyatının 2000 doların üzerinde olması bekleniyor; bazı kaynaklar 512 GB ve 1 TB modellerinin 2600-2900 dolar aralığına kadar çıkabileceğini öne sürüyor.

Lansman takviminde ise Eylül 2026, iPhone 18 Pro serisiyle birlikte hedefleniyor. Ancak seri üretimin Ağustos’a ertelenmiş olması, cihazın başlangıçta kısıtlı sayıda satışa sunulabileceğine işaret ediyor.