Teknoloji dünyasının merakla beklediği donanım detayları, resmi lansmandan hemen önce gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle mobil oyuncuların radarında olan OnePlus Ace 6 Ultra, yarın gerçekleşecek Çin tanıtımı öncesinde China Telecom platformunda listelenerek tüm teknik sırlarını açık etti. Peki markanın yeni amiral gemisi adayı kullanıcılara tam olarak neler vaat ediyor?

OnePlus Ace 6 Ultra Tasarım ve Donanım Detayları

Kısa süre önce tanıtılan Ace 6 serisinin diğer üyelerinin ardından sahneye çıkan OnePlus Ace 6 Ultra, doğrudan oyuncu telefonu kategorisine göz kırpan donanımlarla geliyor. MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden güç alan cihaz, China Telecom kayıtlarına göre PMB110 model numarasıyla sistemde yerini aldı.

Akıllı telefonun 6.78 inç boyutundaki düz LTPS BOE paneli, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Digital Chat Station kaynaklı sızıntılara göre bu ekran, düşük gecikmeli oyun deneyimi için özel bir dokunmatik kontrol çipi barındırıyor. Kullanıcılar bu sayede rekabetçi oyunlarda çok daha hızlı tepki süreleri elde edebilecek.

Depolama tarafında kullanıcılara geniş seçenekler sunulacağı sızan bilgiler arasında dikkat çekiyor. Çin pazarında 12 GB ve 16 GB RAM kapasiteleriyle satışa çıkacak olan modelin, 256 GB’tan 1 TB’a kadar uzanan farklı versiyonları bulunacak. Arka yüzeyde yer alan büyük 1/1.55 inç sensörlü 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, günlük fotoğraf çekimi ihtiyaçlarını karşılayacak bir donanım sunuyor.

Uzun süreli kullanım senaryoları düşünülerek tasarlanan cihaz, 8.600 mAh kapasiteli devasa bir çift hücreli batarya taşıyor. Bu yüksek kapasite, 120W hızlı şarj desteği sayesinde prize bağımlı kalma süresini ciddi ölçüde azaltıyor. Metal orta çerçeve ve cam elyafı gövdeyle inşa edilen telefon, 218 gram ağırlığında ve 8.55 mm kalınlığında tasarlandı.

Cihazın dayanıklılık tarafında IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla toza ve suya karşı koruma sağladığı belirtiliyor. Ayrıca çift simetrik 1115W hoparlör sistemi ve özel oyun kumandası aksesuarı desteği, multimedya deneyimini zenginleştiren diğer unsurlar arasında öne çıkıyor.

Kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkan akıllı telefonda güvenlik için ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu kullanılıyor. Modelin 28 Nisan tarihindeki resmi lansmanının ardından küresel pazara gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

OnePlus Ace 6 Ultra teknik özellikleri (Sızıntı)

Ekran: 6.78 inç düz LTPS BOE, 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı

6.78 inç düz LTPS BOE, 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (MT6993)

(MT6993) RAM Seçenekleri: 12 GB, 16 GB

12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera (1/1.55 inç sensör) + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera (1/1.55 inç sensör) + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya ve Şarj: 8.600 mAh çift hücreli pil, 120W hızlı şarj

8.600 mAh çift hücreli pil, 120W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Boyutlar ve Ağırlık: 162.3 x 77.37 x 8.55 mm, 218 gram

162.3 x 77.37 x 8.55 mm, 218 gram Bağlantı ve Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, çift simetrik 1115W hoparlör

Ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu, çift simetrik 1115W hoparlör Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları, metal orta çerçeve, cam elyafı/cam arka yüzey

IP69K sertifikası nedir?

Elektronik cihazların katı cisimlere ve sıvılara karşı dayanıklılığını gösteren en üst düzey uluslararası standartlardan biridir. Bu sertifikaya sahip cihazlar, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su fışkırtmalarına karşı tam koruma sağlar.

İlginizi Çekebilir: OnePlus Ace 6 Ultra ne zaman çıkacak? İşte beklenenler!

Konuya giriş: iPhone 18 Pro renkleri sızdı! Nasıl görünecek?

