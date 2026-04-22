Türkiye’nin yerli otomobil serüveni, üretim ve teslimat süreçlerinde çok önemli bir kilomet taşını geride bıraktı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından yapılan son açıklamalar, markanın Türkiye yollarındaki hakimiyetinin ne kadar hızlı arttığını somut verilerle ortaya koyuyor. Güncel verilere göre trafikteki Togg sayısı 100 bin barajını aşarak büyük bir başarıya imza attı. Peki, Togg’un bu hızlı yükselişi otomobil piyasasında neleri değiştirecek?

Trafikteki Togg sayısı ve Fuat Tosyalı’nın açıklamaları

Bloomberg HT’ye özel değerlendirmelerde bulunan Togg Yönetim Kurulu ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, markanın güncel durumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Tosyalı, yerli otomobilin tüketici tarafından büyük bir güvenle tercih edildiğini ve bu durumun kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirtti. Şu an itibarıyla trafikteki Togg sayısı 100 bin rakamına ulaştı. Bu, üretilen her aracın hızla trafiğe çıktığı ve kullanıcılarıyla buluştuğu anlamına geliyor.

Tosyalı’nın röportajında öne çıkan en dikkat çekici detaylardan biri de araçların stokta beklememesi oldu. Türkiye genelinde Togg modellerine olan yoğun talebin devam ettiğini belirten Tosyalı, üretilen her bir aracın anında alıcısına ulaştığını vurguladı. Togg projesinin Türkiye’nin her yerinde görülür hale gelmesi, markanın sadece bir prototip değil, yaşayan bir ekosistem olduğunu kanıtlıyor.

Kullanıcı memnuniyeti ve Alman tedarikçilerin ilgisi

Bugün yollarda en çok gördüğümüz model olan Togg T10X, kullanıcılarından tam not almaya devam ediyor. Fuat Tosyalı, sadece yerli kullanıcıların değil, Togg ile çalışan yabancı paydaşların da araçtan çok memnun olduğunu ifade etti. Özellikle Togg’un Alman tedarikçilerinin aracı bizzat satın alıp kullandıklarını ve çevrelerine tavsiye ettiklerini dile getiren Tosyalı, bu durumun küresel standartlarda bir başarı olduğunu belirtti. trafikteki Togg sayısı artarken, aracın konforu ve teknolojisi hakkındaki olumlu geri dönüşler markanın imajını güçlendiriyor.

Gelecek vizyonu ve Togg T10F hazırlıkları

Togg’un yakaladığı bu ivme, sadece mevcut modellerle sınırlı kalmayacak. Markanın sedan segmentindeki temsilcisi olması beklenen Togg T10F için de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Mevcut trafikteki Togg sayısı verilerinin 100 bini aşması, T10F modelinin lansmanı için de güçlü bir zemin hazırlıyor. Ayrıca Bosch ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, araçlarda Seviye 3 otonom sürüş teknolojilerinin kullanılmasına yönelik iş birlikleri de gündemde yer alıyor.

Şu an yollarda bulunan her Togg, markanın yazılım ve teknoloji konusundaki yetkinliğini de test ediyor. Fuat Tosyalı, üretilen araçların başarılı bir sınav verdiğini ve Türkiye’nin otomobilinin artık karayollarının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. 100 bin araçlık parkın oluşması, aynı zamanda şarj istasyonu ağının ve servis hizmetlerinin de ne kadar genişlediğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Otonom Sürüş nedir?

Araçların insan müdahalesi olmadan, çevresindeki sensörler ve yapay zeka aracılığıyla güvenli bir şekilde seyredebilmesini sağlayan teknolojidir. Seviye 3 otonom sürüşte araç çoğu sürüş görevini üstlenirken, sürücünün kritik anlarda müdahale için hazır beklemesi gerekir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? trafikteki Togg sayısı rakamının bu kadar kısa sürede 100 bini aşması hakkında ne hissediyorsunuz?