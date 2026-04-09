Akıllı telefon dünyasında batarya kapasiteleri genellikle standart seviyelerde seyrederken, yeni sızıntılar dengeleri tamamen değiştirecek bir modeli işaret ediyor. OnePlus markasının yeni canavarı olması beklenen OnePlus Ace 6 hakkında gelen bilgiler, kullanıcıların şarj sorununu kökten çözmeyi hedeflediğini gösteriyor. Peki, bu devasa bataryalı telefon kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus Ace 6 teknik özellikleri ve batarya kapasitesi

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre OnePlus Ace 6, tam 8500mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek. Bu rakam, halihazırda piyasada bulunan pek çok amiral gemisi modelin neredeyse iki katı kapasite anlamına geliyor. Özellikle 7300mAh kapasiteli OnePlus 15 modelinin bile üzerine çıkılması, markanın pil ömrüne ne kadar odaklandığını kanıtlıyor.

Batarya kapasitesinin bu denli yüksek olması, cihazın sadece günlük kullanımda değil, yoğun güç tüketen işlemlerde de günlerce ayakta kalmasını sağlayacaktır. 8500mAh seviyesindeki bir enerji deposu, özellikle dışarıda çok vakit geçiren kullanıcılar için OnePlus Ace 6 modelini adeta bir powerbank gibi kullanışlı hale getirebilir.

Cihazın sadece bataryası değil, ekran tarafındaki tercihler de oyun tutkunlarını heyecanlandıracak cinsten. OnePlus Ace 6 modelinin 6.78 inç büyüklüğünde, düz bir OLED panel ile gelmesi bekleniyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekranın en dikkat çekici yanı ise oyuncular için kritik olan 165Hz yenileme hızına sahip olması.

Dimensity 9500 ile performansın zirvesine yolculuk

Performans tarafında ise MediaTek’in en güçlü yongalarından biri olan Dimensity 9500 işlemcisinin cihazın kalbinde yer alacağı iddia ediliyor. AnTuTu testlerinden yaklaşık 3 milyon puan alması beklenen bu yonga seti, günümüzün en ağır oyunlarını bile en yüksek ayarlarda sorunsuzca çalıştırabiliyor. OnePlus Ace 6, bu donanımla birlikte gerçek bir performans canavarına dönüşüyor.

Bellek ve depolama seçenekleri konusunda da oldukça cömert davranan OnePlus Ace 6, beş farklı varyantla satışa sunulabilir. Giriş seviyesinde 12GB RAM ve 256GB depolama sunulurken, en üst modelde 16GB RAM ve 1TB depolama alanı kullanıcıları bekliyor olacak. Bu geniş seçenekler, cihazın her türlü kullanım senaryosuna uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Kamera tarafında ise odağın daha çok performans ve pil ömrü olduğu anlaşılıyor. 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı lensin yer alacağı söylenen model, ön tarafında ise 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındıracak. 165Hz ekran ile birleşen bu donanım, cihazın bir oyun telefonu kimliğini daha da pekiştiriyor.

Resmi tanıtımının önümüzdeki ay Çin’de yapılması beklenen cihazın global pazara çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak sızan özellikler, markanın akıllı telefon pazarında iddialı bir konumda kalmak istediğini gösteriyor. OnePlus Ace 6, devasa piliyle segmentinde rakipsiz bir aday olabilir.

İlginizi Çekebilir: Artemis 2 görevinden ilk iPhone 17 Pro Max fotoğrafları geldi! Bu kaliteye hazır mısınız?

