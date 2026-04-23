Fransız otomobil devinin en dikkat çekici modellerinden biri olan Renault Scenic E-Tech, Avrupa pazarındaki başarısının ardından nihayet Türkiye yollarına adım attı. Geçtiğimiz aylarda “Avrupa’da Yılın Otomobili” (Car of the Year) seçilerek rüştünü ispatlayan bu tam elektrikli SUV, markanın yeni nesil tasarım dilini ve sürdürülebilirlik vizyonunu temsil ediyor. Hem aileler hem de teknoloji meraklıları için üst düzey bir konfor vadeden araç, rekabetin yoğun olduğu C-SUV segmentinde dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Peki, iddialı menziliyle dikkat çeken bu modelin satış stratejisi nasıl şekillendi?

Renault Scenic E-Tech Türkiye fiyatı ve satış detayları

Renault, yeni modelini Türkiye pazarına Esprit Alpine donanım seviyesiyle dahil etti. Sportif ve şık detayları bir araya getiren bu donanım paketiyle satışa sunulan Renault Scenic E-Tech için belirlenen standart liste fiyatı 3 milyon 490 bin TL olarak duyuruldu. Ancak marka, Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandırmak ve ilk kullanıcılara avantaj sağlamak amacıyla özel bir kampanya başlattı. Lansman dönemine özel olarak uygulanan indirimle birlikte, aracın başlangıç Türkiye fiyatı 3 milyon 300 bin TL seviyesine çekilmiş durumda.

Aracın sunduğu bu fiyatlandırma, sahip olduğu donanım özellikleri ve teknolojik altyapı düşünüldüğünde pazarın üst segmentindeki yerini netleştiriyor. Markanın yerel pazardaki etkinliğini artırmak adına sunduğu bu lansman fırsatı, yeni nesil bir elektrikli araca geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Geniş iç hacim ve ödüllü teknolojik çözümler

CMF-EV platformu üzerine inşa edilen araç, elektrikli mimarinin avantajlarını iç mekanda sonuna kadar kullanıyor. 4.47 metre uzunluğa sahip olan model, 2.78 metrelik aks mesafesi sayesinde yolcularına oldukça ferah bir yaşam alanı sunuyor. Bagaj kapasitesi de beklentileri karşılayacak düzeyde; standart kullanımda 545 litre olan hacim, arka koltuklar yatırıldığında 1.670 litreye kadar ulaşıyor. İç mekanın en dikkat çeken unsuru ise Android Automotive OS tabanlı OpenR Link multimedya sistemi oluyor.

Sürüş konforunu artıran en çarpıcı özelliklerden biri de Solarbay panoramik cam tavan sistemi. Daha önce inovasyon ödülü alan bu sistem, geleneksel bir güneşliğe ihtiyaç duymadan tek bir dokunuşla opaklaşma özelliğine sahip. Ayrıca güvenliği ön planda tutan Renault, araçta adaptif hız sabitleyici, yarı otonom sürüş desteği ve dört kademeli rejeneratif frenleme gibi tam 29 farklı sürüş destek sistemine yer veriyor.

Performans verileri ve menzil kapasitesi

Renault Scenic E-Tech, performans tarafında kullanıcıyı tatmin eden veriler sunuyor. Araçta 160 kW (220 beygir) güç ve 300 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor. Bu üniteyi besleyen 87 kWh kapasiteli batarya, WLTP standartlarına göre karma kullanımda tam 604 kilometreye kadar menzil imkanı tanıyor. Bu değer, şehirler arası yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı menzil endişesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Şarj hızı konusunda da iddialı olan model, 150 kW DC hızlı şarj desteğiyle geliyor. Uygun altyapı koşullarında aracın bataryası yaklaşık 30 dakikalık bir sürede tam doluma yaklaşıyor. Ayrıca tek pedal sürüş desteği sayesinde şehir içi trafikte hem sürüş kolaylığı sağlanıyor hem de enerji geri kazanımı maksimum seviyeye çıkarılıyor.

WLTP nedir?

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), araçların yakıt tüketimi, enerji verimliliği ve menzil değerlerini ölçmek için kullanılan dünya çapında standartlaştırılmış bir test prosedürüdür. Gerçek sürüş koşullarına en yakın verileri sunmayı amaçlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Renault Scenic E-Tech'in sunduğu menzil ve lansman fiyatı sizce Türkiye pazarında rakiplerine karşı avantaj sağlar mı?