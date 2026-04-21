Teknoloji dünyasının en büyük oyuncusu olan Apple, yıllardır beklenen tarihi yönetim değişikliğini resmen duyurdu. Şirketin modern dönemine damga vuran Apple CEO’su Tim Cook, görevini donanım mühendisliğinin başındaki isme devretmeye hazırlanıyor. 1 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu kritik bayrak değişimi, yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle onaylandı. Peki, teknoloji devinin yeni döneminde bizi neler bekliyor?

Apple CEO’su Tim Cook görevini devrediyor

Mevcut Apple CEO’su Tim Cook, 2026 yılının Eylül ayında görevinden ayrılarak Apple Yönetim Kurulu Yönetici Başkanı (Executive Chairman) pozisyonuna geçecek. Şirketin geleceğini şekillendirecek olan bu yeni dönemde Cook, CEO’luk koltuğunu halihazırda Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan John Ternus‘a bırakacak. Cook, geçiş sürecinin pürüzsüz ilerlemesi adına 2026 yazına kadar Ternus ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Tim Cook, yaptığı resmi açıklamada Apple’a liderlik etmenin hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu vurguladı. Cook, halefi hakkında yaptığı değerlendirmede, “John Ternus bir mühendisin zihnine, bir yenilikçinin ruhuna ve dürüstlükle liderlik edecek bir kalbe sahip. 25 yılı aşkın süredir Apple’a yaptığı katkılar saymakla bitmez. Onun yeteneklerine ve karakterine olan güvenim tam,” ifadelerini kullanarak yeni Apple CEO’su için duyduğu güveni dile getirdi.

John Ternus kimdir? Yeni CEO’nun Apple kariyeri

John Ternus, Apple bünyesine 2001 yılında ürün tasarım ekibiyle katıldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Ternus, 2013’te Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı, 2021’de ise Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak icra kuruluna girdi. Ternus, Apple’ın en ikonik ürünlerinin arkasındaki isimlerden biri olarak tanınıyor. iPad ve AirPods gibi yeni ürün serilerinin yanı sıra iPhone, Mac ve Apple Watch’un pek çok neslinin donanım mühendisliği süreçlerini bizzat yönetti.

Donanım dünyasında bir vizyoner olarak görülen Ternus, ürünlerin dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği konusunda da Apple’a yeni standartlar getirdi. Özellikle geri dönüştürülmüş alüminyum kullanımı, Apple Watch Ultra 3 modelindeki 3D baskılı titanyum teknolojisi ve ürün ömrünü uzatan tamir edilebilirlik inovasyonları Ternus’un liderliğinde hayat buldu. Ternus, yeni göreviyle ilgili olarak, “Steve Jobs ve Tim Cook gibi isimlerden sonra bu misyonu devralmak benim için büyük bir onur. Apple’ın değerlerini ve vizyonunu koruyarak geleceğe liderlik etme sözü veriyorum,” açıklamasında bulundu.

Bir devrin bilançosu: Tim Cook’un 15 yıllık mirası

2011 yılında görevi Steve Jobs’tan devralan Apple CEO’su Tim Cook, şirketi sadece teknolojik bir lider değil, aynı zamanda finansal bir dev haline getirdi. Cook’un liderliği süresince Apple’ın piyasa değeri 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara ulaşarak %1000’den fazla artış gösterdi. Yıllık gelir ise 2011’deki 108 milyar dolar seviyesinden 2025 mali yılında 416 milyar doların üzerine çıktı.

Cook döneminde Apple Watch, AirPods ve Apple Vision Pro gibi tamamen yeni ürün kategorileri hayatımıza girdi. Hizmet tarafında ise Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi platformlar şirketin ana gelir kalemleri arasına eklendi. Ayrıca çevresel hedeflere de büyük önem veren Cook, gelirin iki katına çıktığı bir dönemde şirketin karbon ayak izini %60’tan fazla azaltmayı başardı. Gizliliği temel bir insan hakkı olarak tanımlayan Cook, Apple ürünlerini güvenlik konusunda endüstri standardı haline getirdi.

Yönetim kurulunda diğer değişiklikler

Bu büyük değişim sadece CEO koltuğuyla sınırlı kalmıyor. Son 15 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Arthur Levinson, 1 Eylül 2026’da görevini Cook’a devrederek Bağımsız Baş Direktör olacak. Aynı tarihte John Ternus da Apple Yönetim Kurulu’na resmi olarak katılacak. Apple, bu planlı geçiş süreciyle yatırımcılarına ve kullanıcılarına istikrar mesajı vermeyi hedefliyor.

Executive Chairman (Yönetici Başkan) nedir?

Bir şirketin eski CEO’sunun veya en üst düzey yöneticisinin, aktif icra görevlerini bırakıp yönetim kuruluna liderlik etmeye devam ettiği pozisyondur. Bu roldeki kişiler, günlük operasyonlardan ziyade strateji, politika geliştirme ve üst düzey temsil gibi alanlarda yeni CEO’ya rehberlik eder.

