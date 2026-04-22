Teknoloji dünyasının merakla beklediği OnePlus Ace 6 Ultra modeli için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Çin merkezli teknoloji devi OnePlus, performans odaklı yeni amiral gemisi katili modelinin hem teknik detaylarını hem de resmi tanıtım tarihini paylaştı. Özellikle mobil oyun tutkunlarını hedefleyen cihaz, sektörde nadir görülen batarya kapasitesi ve özel oyun aksesuarlarıyla fark yaratmayı amaçlıyor. Peki, performans sınırlarını zorlayan bu cihaz kullanıcıya neler sunacak?

OnePlus Ace 6 Ultra Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Resmi açıklamalara göre OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan tarihinde Çin pazarında ilk kez görücüye çıkacak. Markanın Ace 6 serisindeki en iddialı üye olması beklenen bu model, sadece bir telefon olarak değil, bir oyun konsolu deneyimi sunacak bir ekosistemle geliyor. OnePlus, cihazın lansmanıyla eş zamanlı olarak telefona özel olarak geliştirilen bir oyun denetleyicisini (gaming controller) de tanıtacağını doğruladı.

Cihaza eşlik edecek olan bu özel oyun kumandası, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Aslında telefon için özel bir kılıf şeklinde tasarlanan bu aksesuar, arka kısmında yer alan dört adet fiziksel düğme ile dikkat çekiyor. Özellikle FPS ve nişancılık oyunları için optimize edilen denetleyici, 1.000 Hz polling rate (bildirim hızı) desteği sunarak gecikmeleri minimuma indirmeyi vaat ediyor. Ayrıca manyetik soğutma fanı desteği, ergonomik tutuş sağlayan gövde yapısı ve yerleşik bir oyun anteni de bu aksesuarın sunduğu teknik avantajlar arasında yer alıyor.

Devasa Batarya ve Üst Düzey Performans

OnePlus Ace 6 Ultra modelinin donanım tarafındaki en radikal hamlesi batarya kapasitesinde karşımıza çıkıyor. OnePlus, yeni cihazında tam 8.600 mAh kapasiteli devasa bir batarya kullanacağını onayladı. Bu kapasite, günümüzdeki çoğu oyuncu telefonunun ve standart amiral gemisi modellerinin çok üzerinde bir değer olarak öne çıkıyor. Üstelik bu büyük batarya, 120W kablolu hızlı şarj desteğiyle birleşerek uzun şarj sürelerini ortadan kaldırıyor.

Performans tarafında ise cihaz gücünü MediaTek’in en güçlü yonga setlerinden biri olan Dimensity 9500 işlemciden alacak. Akıcılığın en üst seviyede tutulması adına 165 Hz ekran yenileme hızıyla donatılan ekran, rekabetçi oyunlarda kullanıcıya büyük bir avantaj sağlayacak. Yazılım tarafında ise cihazın Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ile kutudan çıkacağı kesinleşmiş durumda.

OnePlus Ace 6 Ultra Teknik Özellik Özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Ekran: 165 Hz yenileme hızı

165 Hz yenileme hızı Batarya: 8.600 mAh, 120W hızlı şarj

8.600 mAh, 120W hızlı şarj Kamera: 50 MP ana kamera sensörü

50 MP ana kamera sensörü Dayanıklılık: IP69K toz ve suya dayanıklılık sertifikası

IP69K toz ve suya dayanıklılık sertifikası Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Aksesuar: 4 fiziksel tuşlu, 1.000 Hz polling rate destekli oyun kılıfı

Kamera tarafında da iddialı olan OnePlus Ace 6 Ultra, 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera sensörüyle donatılacak. Cihazın dayanıklılık tarafında ise IP69K sertifikasına sahip olması, toz ve yüksek basınçlı sıcak su püskürtmelerine karşı en üst seviye koruma sunacağını gösteriyor. Isı yalıtımlı gövde yapısı sayesinde uzun süreli oyun seanslarında bile performans kaybının minimize edilmesi hedefleniyor.

Polling Rate nedir?

Polling rate, bir donanımın (fare, kumanda veya klavye) veriyi bilgisayara veya telefona ne sıklıkla gönderdiğini belirten bir ölçü birimidir. 1.000 Hz polling rate, aksesuarın saniyede 1.000 kez veri girişi yaptığı anlamına gelir ve bu durum oyunlarda çok daha düşük gecikme süresi sağlar.

