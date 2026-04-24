Bu videoda Çin’den satın aldığımız vivo X300 Ultra’yı kutusundan çıkartıyor ve detaylarını konuşuyoruz.

Akıllı telefon dünyasında kamera rekabeti her geçen yıl daha da kızışırken, vivo X300 Ultra bu yarışta çıtayı oldukça yukarı taşıyan modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. “vivo X300 Ultra dünyanın en iyisi olabilir mi?” sorusunu sorduran en büyük neden ise kamera donanımı. Cihazın ana kamerasında yer alan 200 MP çözünürlüklü Sony LYT-901 sensör, 1/1.12 inç boyutuyla mobil dünyadaki en büyük sensörlerden biri. 35 mm odak uzaklığıyla gelen bu kamera, 2x kırpma ile 28 mm ve 35 mm portre çekimlerini yüksek kaliteyle sunabiliyor. Gelişmiş CIPA 6.5 seviyesinde görüntü sabitleme sistemi ve düşük yansıma kaplaması sayesinde özellikle gece çekimlerinde ve zor ışık koşullarında daha temiz ve net fotoğraflar elde etmek mümkün. Bu özellikler, vivo’nun mobil fotoğrafçılık konusundaki iddiasını açıkça ortaya koyuyor.

vivo X300 Ultra’nın en dikkat çekici noktalarından biri ise çift 200 MP sensör kullanımı. Ana kameraya ek olarak periskop telefoto kamerada da 200 MP Samsung ISOCELL HP0 sensör bulunuyor. “Thanos Telephoto” olarak adlandırılan bu kamera, micro-gimbal stabilizasyon sistemiyle 3 dereceye kadar düzeltme açısı sunarak standart telefon kameralarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü bir stabilizasyon sağlıyor. Bu sayede hem uzak çekimlerde hem de makro fotoğraflarda profesyonel seviyeye yakın sonuçlar elde edilebiliyor. Ayrıca 50 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası, 1/1.28 inç sensör boyutuyla sektördeki en büyük ultra geniş açılardan biri. Tüm bu kamera sistemi Zeiss T* kaplamaları ve Zeiss APO teknolojisiyle desteklenerek parlamaları azaltıyor ve daha doğru renkler sunuyor.

Video tarafında da vivo X300 Ultra oldukça iddialı. Cihaz, tüm kameralarında 4K 120fps 10-bit LOG ve Dolby Vision video kaydı sunarak adeta cepte bir sinema kamerası deneyimi hedefliyor. APV 422 profesyonel video kodlaması, 3D LUT desteği ve ACES renk düzenleme uyumluluğu sayesinde içerik üreticileri için güçlü bir prodüksiyon aracı haline geliyor. Dört mikrofonlu gelişmiş ses sistemi ve farklı sahne modları da videolarda temiz ses kaydı yapılmasını sağlıyor. Üstelik MWC 2026’da tanıtılan kamera kafesi ve Zeiss telekonvertör lens aksesuarları sayesinde vivo X300 Ultra, mobil fotoğrafçılık ve video üretimi konusunda gerçekten sınırları zorlayan bir model olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok kişi için vivo X300 Ultra, “dünyanın en iyi kameralı telefonu” tartışmasının merkezine yerleşmiş durumda.

#vivo #vivoX300Ultra #vivoX300Pro