Teknoloji sektöründe merakla beklenen pazar analizleri gelmeye devam ediyor. Araştırma şirketi tarafından yayımlanan son verilere göre, yılın ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları yüzde 1 oranında büyüme kaydetti. Üreticilerin artan bileşen maliyetlerine karşı stoklarını erken doldurmasıyla ortaya çıkan bu tablo, yılın geri kalanı için ne ifade ediyor?

Küresel akıllı telefon sevkiyatları 298.5 milyon adede ulaştı

Yılın ilk üç aylık döneminde küresel akıllı telefon sevkiyatları toplamda 298.5 milyon ünite seviyesini gördü. Yayımlanan Omdia raporu, devam eden bellek çipi krizine rağmen üreticilerin stratejik adımlar attığını gösteriyor. Şirketler, ilerleyen süreçte artması beklenen parça maliyetlerine karşı önlem alarak erken stok yığma yoluna gitti.

Bu stratejik arz itme hareketi, pazardaki geçici büyümenin temel kaynağı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, markaların tedarik zincirindeki fiyat artışlarından korunmak için üretim hacimlerini öne çektiğini belirtiyor. Ancak bu durumun marka bazlı sonuçları oldukça farklı bir rekabet tablosu ortaya çıkarıyor.

Samsung zirveyi geri aldı, Apple Çin’de büyüdü

Yılın ilk çeyreğinde Samsung, 65.4 milyon adetlik teslimat rakamıyla yeniden dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası unvanını elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış yakalayan şirket, yüzde 22 oranında pazar payı kazandı. Markanın bu başarısında Galaxy S26 serisine yönelik yüksek talebin yanı sıra, yeni Galaxy A37 ve Galaxy A57 modelleri kilit rol oynadı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Apple, yüzde 10 yıllık büyüme ile 60.4 milyon cihaz teslimatı gerçekleştirdi ve küresel pazarın yüzde 20’sini kontrol altına aldı. iPhone 17 serisine olan talep güçlü seyrini korurken, iPhone 17e modelinin Avrupa ve Japonya’da beklenenden daha yüksek ilgi gördüğü açıklandı. Amiral gemisi iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri ise Çin’de yüzde 42 oranında talep artışı yakaladı.

Xiaomi ve diğer Çinli markaların durumu

Redmi ve Poco markalarını bünyesinde barındıran Xiaomi, 33.8 milyonluk satış hacmi ve yüzde 11’lik dilimle üçüncü sıraya yerleşti. Ancak şirket, ilk beş marka arasında yüzde 19 ile en büyük yıllık düşüşü yaşayan isim oldu. Yükselen donanım bileşeni maliyetleri, Xiaomi’nin kar marjlarını daraltarak akıllı telefon sevkiyatları üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

OnePlus ve Realme’yi içeren Oppo cephesi, üç aylık dönemi 30.7 milyon cihaz teslimatı ve yüzde 10 pay ile dördüncü sırada tamamladı. Listenin beşinci basamağında ise 21.3 milyon ürün satışı ve yüzde 7 oranla vivo yer buldu. Üreticilerin önümüzdeki dönemde bu pazar dinamiklerini nasıl yönetecekleri sektörel dengeler açısından önem taşıyor.

Gelecek beklentileri ve pazar ayarlaması

Omdia analistleri, üreticilerin gerçekleştirdiği bu erken arz yüklemesinin ardından pazarda bir ayarlama döneminin yaşanacağını tahmin ediyor. Tedarik kanallarında biriken yüksek envanter seviyeleri ve zayıf tüketici talebi, sektörü zorlayacak ana etkenler arasında bulunuyor. Bu iki faktör, 2026 yılının ikinci yarısına girerken küresel akıllı telefon sevkiyatları için yön belirleyici olacak.

Arz yönlü itme (Front-loading) nedir?

Üreticilerin gelecekteki maliyet artışları veya tedarik sorunlarından korunmak amacıyla, normalden daha erken ve yüksek hacimde stok oluşturarak ürünleri satış kanallarına sürmesi stratejisidir.

İlginizi Çekebilir: vivo Global Akıllı Telefon Sevkiyatlarında 4. Sıraya Yükseldi!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S26 ve iPhone 17 serilerinin bu yüksek satış rakamlarını hak ettiğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!