Dizüstü bilgisayar pazarında yazılım ve donanım dengeleri baştan aşağı değişmeye hazırlanıyor. Gelen son sızıntılara göre teknoloji devi, gelecekteki Samsung Galaxy Book modellerinde alışılagelmiş işletim sistemlerinin dışına çıkmayı planlıyor. Peki Google ile derinleşen bu ortaklık, kullanıcı alışkanlıklarını nasıl şekillendirecek?

ChromeOS devri kapanıyor: Samsung Galaxy Book serisinde yeni dönem

SamMobile tarafından paylaşılan özel raporlara göre, yeni nesil Samsung Galaxy Book dizüstü bilgisayarlar ChromeOS işletim sistemine veda etmeye hazırlanıyor. Şirketin bunun yerine tamamen Android tabanlı yepyeni bir ürün ailesi oluşturacağı iddia edildi. Bu yeni serinin düşük, orta ve amiral gemisi olmak üzere üç farklı pazar segmentine hitap edeceği belirtiliyor.

Değişimin merkezinde ise Google tarafından geliştirilen ve şu an için AluminumOS kod adıyla anılan yeni işletim sistemi yer alıyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl bir iş ilanında ortaya çıkan bu yazılımın, ocak ayında sızdırılan arayüz görüntüleri dikkat çekmişti. İşletim sisteminin, Android 16 masaüstü modu ile ChromeOS dinamiklerini harmanlayarak bölünmüş ekran gibi yenilikler sunacağı öne sürülüyor.

Donanım gücü ve Android 17 entegrasyonu

Cihazların kalbinde Qualcomm Snapdragon X Elite veya şirketin kendi üretimi olan Exynos işlemcilerin yer alabileceği gündeme geldi. Yazılım tarafında ise temelin Android 17 üzerine inşa edileceği ve yapay zeka asistanı Gemini’ın sisteme derinlemesine entegre edileceği ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcıların, telefon ve tabletlerden alışık olduğu One UI 9 arayüzünü bu dizüstü bilgisayarlarda da görebileceği aktarılıyor.

Bu yeni adımın, masaüstü bilgisayar deneyimini Apple’ın MacBook serisine karşı çok daha rekabetçi bir hale getirmesi bekleniyor. Özellikle mobil ekosistemle kesintisiz çalışan bir Samsung Galaxy Book, akıllı telefon kullanıcıları için büyük bir pratiklik sağlayabilir. Ekosistem içi donanım ve yazılım uyumunun tamamen tek bir çatı altında toplanması planlanıyor.

Gözler Google I/O 2026 etkinliğinde

Cihazların tam olarak ne zaman tanıtılacağı ve nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak sızıntılar, takvimlerin 19 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olan Google I/O 2026 etkinliğini işaret ettiğini gösteriyor. Etkinliğin ilk gününde yapılacak ana konuşmada tüketici odaklı büyük duyuruların gelebileceği tahmin ediliyor.

Etkinliğin 20 Mayıs tarihindeki ikinci gününde ise geliştiricilere yönelik yapay zeka, Chrome ve Android odaklı özel oturumların düzenleneceği biliniyor. Eğer şirketler yeni nesil Samsung Galaxy Book vizyonunu küresel çapta sergilemek isterse, bu sahnenin en uygun platform olacağı düşünülüyor. Tüm bu sızıntılar henüz resmi bir doğrulamadan geçmese de sektörel beklentiler hızla artıyor.

ChromeOS nedir?

Google tarafından geliştirilen ve gücünü Chrome web tarayıcısından alan hafif yapılı bir işletim sistemidir. Genellikle donanım ihtiyacı düşük olan dizüstü bilgisayarlarda bulut tabanlı, hızlı ve güvenli bir kullanım deneyimi sunmak amacıyla tercih edilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android tabanlı bir dizüstü bilgisayar kullanmayı tercih eder misiniz?