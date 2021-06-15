Canalys araştırmasına göre akıllı telefon sevkiyatları 2021’de %12 artacak!

Canalys araştırmasına göre Covid-19 için aşı yapılanması dünya çapında artmaya devam ederken ve pandeminin etkileri azaltılırken teknolojik cihazlarda olan bileşen arzı akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.

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Canalys’in son tahminlerine göre, dünya çapında akıllı telefon pazarı 2021’de %12 büyüyecek ve sevkiyatlar 1,4 milyar adede ulaşacak. Bu sonuçlar, COVID-19 pandemisinin neden olduğu büyük pazar kısıtlamaları nedeniyle sevkiyatların %7 düştüğü 2020’den çok daha güçlü bir toparlanmayı temsil ediyor. Dünya çapında aşının yaygınlaşması devam ederken ve pandeminin etkileri azaltırlırken, bileşen tedariki akıllı telefon endüstrisi için yeni darboğaz olarak ortaya çıkacak.

Canalys Araştırma Müdürü Ben Stanton, “Akıllı telefon endüstrisinin esnekliği inanılmaz” dedi. “Akıllı telefonlar, insanları birbirine bağlı tutmak ve eğlendirmek için hayati önem taşıyor ve evin içinde de dışarısı kadar önemli. Dünyanın bazı bölgelerinde, insanlar son aylarda tatillerde ve dışarıda geçirdiği günlerde para harcayamıyor ve birçoğu harcanabilir gelirini bunun yerine yeni bir akıllı telefona harcıyor. İlk çeyrekte küresel sevkiyatların %37’sini oluşturan ve tüm yıl için (610 milyon adet) %43’ünü oluşturması beklenen 5G telefonlarının arkasında güçlü bir ivme var. Bu, 5G’yi mümkün olan en ucuz cihaza entegre etmek için ekran veya güç gibi diğer özelliklerden fedakarlık eden satıcılar arasındaki yoğun fiyat rekabetinden kaynaklanacak. Yıl sonuna kadar, sevk edilen tüm 5G cihazlarının %32’sinin maliyeti 300 ABD Dolarının altında olacak. ” sözlerini kullandı.

Bununla birlikte, bileşenleri tedarik etmede oluşan darboğazları, bu yıl akıllı telefon gönderilerinin büyüme potansiyelini sınırlayacak. Stanton, “Karşılıksız siparişler artıyor,” dedi. “Endüstri, yarı iletkenler (telefon bileşenleri) için savaşıyor ve her marka bu sıkıntıyı hissedecek.” Son aylarda, üreticiler Hindistan’daki COVID-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerini diğer bölgelere yönlendirdi, ancak dünya normale döndüğü için bu diğer bölgelere gönderme ve tahsis etme işi sürdürülebilir olmayacak. Satıcılar önce bölgesel gönderimlere yönelecek ve bu birimlerin Latin Amerika ve Afrika pahasına Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi kazançlı gelişmiş pazarlara akışına odaklanacak.

Canalys Mobilite Başkan Yardımcısı Nicole Peng, “Bunun diğer bir yandaki etkisi ise fiyatlandırmadır” dedi. “Yonga setleri ve bellek gibi temel bileşenler fiyattaki artıştan dolayı, akıllı telefon satıcıları bu maliyeti karşılamaya mı yoksa tüketicilere mi aktarmaya karar vermelidir. Ancak LTE yonga setleri etrafında büyük kısıtlamalar olduğu için bu, müşterilerin özellikle fiyata duyarlı olduğu alt segment telefonlarda bu sorunun cevabı zorlayıcı olacaktır. Akıllı telefon satıcıları, kısıtlamaların süresi boyunca düşük kaliteli portföylerindeki kar marj beklentilerini düşürürken operasyonel verimliliklerini artırmaya veya rakiplerine karşı pazar payını riske atmaya bakmalıdır.” sözlerine açıklamasında yer verdi.

Pandemi, bildiğiniz gibi toplum ve akıllı telefon pazarı için yeni normali şekillendirecek kalıcı değişikliklere neden oldu. Stanton, “Pandemi sırasında kanalların dönüşmesi veya ölmesi gerekiyordu ve bu yeniliği zorunlu hale getirdi” diye ekledi. “Gelişmiş ülkeler, perakendecileri çevrimdışı ayak izlerini yeniden değerlendirmeye zorlayan çevrimiçi bir artış gördü. Sonuç olarak, bu yıl birçok mağaza kapanacak ve müşteriler satın alma sürecinde giderek daha fazla online kanal kullandığından, açık kala mağazalar için amaçları müşteri desteği ve sipariş karşılaması olmak için yeniden tasarlanacak. Birleşik stok ve araca teslimat gibi COVID-19 tarafından yönlendirilen yenilikler, perakendecilerin konsolide çok kanallı vizyonlarına doğru kaymasına yardımcı oluyor. Ayrıca merkezi satın alma, akıllı telefon markalarıyla daha fazla pazarlık gücü verecek ve bazı perakendecilerin yeni, doğrudan ilişkiler kurmak için dağıtıma daha az önem vermelerine neden olabilir. Akıllı telefon endüstrisi için yeni normal, eskisi kadar acımasız ve rekabetçi olacak.” diye sözlerine son verdi.