Teknoloji devi Apple, platformdaki ödeme planlarını güncelleyerek geliştiriciler için 12 aylık taahhütlü yeni bir App Store aylık abonelik seçeneğini duyurdu. Kullanıcıların yıllık plan indirimlerinden faydalanırken ödemelerini daha rahat yönetmesini sağlayan bu 12 aylık taahhüt sistemi, dijital alışveriş sürecini baştan aşağı şekillendirebilir. Peki, yeni ödeme altyapısı hangi avantajları sunuyor ve hangi ülkelerde kullanılamayacak?

Yeni App Store aylık abonelik sistemi nasıl çalışacak?

Devreye alınan App Store aylık abonelik modeli, geliştiricilerin yıllık planlar için sunduğu indirimli fiyatları aylık taksitlere bölmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, tek seferde büyük bir meblağ ödemek yerine daha küçük taksitlerle indirimden faydalanabiliyor. Apple yetkililerinin açıklamasına göre, yeni özellik kullanıcılara maksimum şeffaflık sağlamak üzere tasarlandı.

Yeni App Store aylık abonelik sistemine dahil olan aboneler, yıllık taahhütleri kapsamında tamamladıkları ve geriye kalan ödeme sayılarını hesapları üzerinden kolayca görüntüleyebilecek. Ayrıca yenileme dönemlerinden önce kullanıcılara e-posta gönderilecek. İsteğe bağlı olarak anlık bildirim (push notification) tercihleri de aktif edilebilecek.

Yeni ödeme altyapısının şimdilik Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur pazarlarında geçerli olmayacağı açıklandı. Bu iki ülke için özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair resmi bir takvim paylaşılmadı. Geliştiriciler, desteklenen diğer tüm bölgelerde yeni Apple geliştirici seçenekleri üzerinden bu modeli hemen entegre edebilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Uygulamalarda yıllık taahhüt vererek aylık taksitlerle ödeme yapma fikri size cazip geliyor mu?