vivo Global Akıllı Telefon Sevkiyatlarında 4. Sıraya Yükseldi!

Global araştırma firması Canalys’in araştırmasına göre vivo, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sıraya yükseldi. Araştırma firması Canalys, 2021’in üçücü çeyreğine ait küresel akıllı telefon sevkiyatlarını gösteren raporunu yayınladı.

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Canalys’in son verilerine göre vivo, 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 10’luk pazar payıyla ilk kez küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sırada yer aldı. Canalys’in önceki üç aylık rakamları, vivo’nun son 4 çeyrekte küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ilk beş arasında kaldığı görülüyor.

Ayrıca IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker’a göre 2021’in ikinci çeyreğinde Çin’de akıllı telefon pazarının zirvesine çıkarak güçlü büyüme ivmesini koruduğunu gösteriyor.

Kurum felsefesi doğrultusunda yerel kültür ve yönetim anlayışı ile yola çıkan vivo, daha fazla pazara açılmaya ve küreselleşmesini hızlandırmaya devam ediyor. Ülkemizde de yerli üretim kısmında birçok akıllı telefonun üretimini gerçekleştiren ve aynı zamanda istihdam da sağlayan vivo, model üretimlerinde tüketici özelinde kullanıcı görüşlerini dikkatlice inceliyor ve üretimini pazara göre şekillendiriyor. vivo, şu anda satış ağı ile 50’den fazla ülke ve bölgede bulunuyor ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından seviliyor. Büyüme oranlarına bakacak olursak kısa zaman içerisinde küresel anlamda büyük bir başarı sağladığı görülüyor. Android üreticisi diğer markalarla olan arasındaki farkı ileriki dönemlerde kapatacak mı hep beraber göreceğiz. Peki siz vivo’nun küresel olarak ve ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetleri nasıl buluyorsunuz? Hali hazıra bir vivo kullanıcısı mısınız, yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.