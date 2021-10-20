Akıllı Telefonlar
vivo Global Akıllı Telefon Sevkiyatlarında 4. Sıraya Yükseldi!
Global araştırma firması Canalys’in araştırmasına göre vivo, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sıraya yükseldi. Araştırma firması Canalys, 2021’in üçücü çeyreğine ait küresel akıllı telefon sevkiyatlarını gösteren raporunu yayınladı.
Bakmakta fayda var: Bakmakta fayda var: 2021 Üçünçü Çeyrekte Çip Krizinden En Az Etkilenen Marka: Apple!
Canalys’in son verilerine göre vivo, 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 10’luk pazar payıyla ilk kez küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sırada yer aldı. Canalys’in önceki üç aylık rakamları, vivo’nun son 4 çeyrekte küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ilk beş arasında kaldığı görülüyor.
Ayrıca IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker’a göre 2021’in ikinci çeyreğinde Çin’de akıllı telefon pazarının zirvesine çıkarak güçlü büyüme ivmesini koruduğunu gösteriyor.
Kurum felsefesi doğrultusunda yerel kültür ve yönetim anlayışı ile yola çıkan vivo, daha fazla pazara açılmaya ve küreselleşmesini hızlandırmaya devam ediyor. Ülkemizde de yerli üretim kısmında birçok akıllı telefonun üretimini gerçekleştiren ve aynı zamanda istihdam da sağlayan vivo, model üretimlerinde tüketici özelinde kullanıcı görüşlerini dikkatlice inceliyor ve üretimini pazara göre şekillendiriyor. vivo, şu anda satış ağı ile 50’den fazla ülke ve bölgede bulunuyor ve dünya çapında 400 milyondan fazla kullanıcı tarafından seviliyor. Büyüme oranlarına bakacak olursak kısa zaman içerisinde küresel anlamda büyük bir başarı sağladığı görülüyor. Android üreticisi diğer markalarla olan arasındaki farkı ileriki dönemlerde kapatacak mı hep beraber göreceğiz. Peki siz vivo’nun küresel olarak ve ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetleri nasıl buluyorsunuz? Hali hazıra bir vivo kullanıcısı mısınız, yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Galaxy Z Flip 3’ü Kendiniz Tasarlayın!
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
vivo Global Akıllı Telefon Sevkiyatlarında 4. Sıraya Yükseldi!
Xbox Mini Buzdolabı Ön Siparişleri 15 Dakikada Tükendi
Facebook İsim Değişikliğine Gidiyor
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati | Ebeveyn anlatıyor (İlkin Ertunç)
Telefondan İstanbul Karta Nasıl Para Yüklenir?
Bu Fiyattan Bu Telefon Alınır Mı? | 1000 Liralık Fark!
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
TCL MoveTime MT42 Akıllı Çocuk Saati | Ebeveyn anlatıyor (İlkin Ertunç)
Telefondan İstanbul Karta Nasıl Para Yüklenir?
Bu Fiyattan Bu Telefon Alınır Mı? | 1000 Liralık Fark!
Android TV, Tizen ve WebOS | Akıllı TV’deki işletim sistemleri nelerdir?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.