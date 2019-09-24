Nubia Z20, yenilikçi çift ekranlı tasarımıyla duyurulmaya hazırlanıyor!

Nubia Z20, bilindiği üzere geçtiğimiz yıl çift ekranıyla fark yaratan, yenilikçi bir tasarımla akıllı telefon meraklılarının beğenisine sunulmuştu. Şimdilerde ise firmanın modeli uluslararası arenada yayınlaması bekleniyor

İlginizi çekebilir: Realme X2 duyuruldu: Snapdragon 730G, 30W Vooc 4.0 şarj!

Nubia Z20, özellikle akıllı telefon sektörünü yakından takip eden kullanıcılara hitap ediyor. Çünkü dizayn olarak fazlasıyla hasas bir cihaz karşımızda diyebiliriz. Ön tarafta 6.42 inç çerçevesiz bir ekran yer edinmişken, arka tarafta 5.1 inç boyutlarında daha küçük bir ekran görüyoruz.

İki ekran’da son nesil Gorilla Glass 5’le korunurken arka taraftaki ekrana mevcut teknolojilere ek olarak, geceleri daha konforlu bir görüş sağlayan mavi ışık filtresiyle kaplanmış panelle geliyor.

Ekranlar birbirinden bağımsız çalışıyorlar. Yani bir ekranda video izlerken, diğer ekrandan tarayıcıda gezmeniz mümkün. Ek olarak, arka ekranı dilerseniz always-on display (ekranın sürekli açık kalması) olarakta kullanabiliyorsunuz. Saat ve bildirimlere etkin olarak arka panelden bakabiliyorsunuz.

Birçok telefonun aksine Nubia, bu cihazda ahizeyi ve tüm kameraları arka tarafta konumlandırmayı tercih etmiş. Ana kamera OIS destekli 48 megapiksel sensör, 16 megapiksel çözünürlüklü 122.2 derece ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma imkanı sağlayan telephoto lensle destekleniyor.

Nubia Z20, kamerasıyla bir adım öne çıkacak

Nubia’nın yeni amiral gemisinin dikkat çekici başka bir özelliği, HDR10 desteğiyle birlikte 8K videolar çekebliyorsunuz. Şu an bile teknoloji sektörünün büyük başlarında görmediğimiz özellikler cihazın bel kemiğinde yerini etmiş durumda.

Snapdragon 855+ işlemciden gücüne alın cihaza 8GB RAM, 128GB depolama 27W hızlı şarj destekli 4.000mAh batarya eşlik edecek. Kağıt üstünde incelediğimiz zaman üst düzey özelliklere sahip cihazın, son derece güçlü olduğu tahmin edilebiliyor. Ama gündelik yaşamda etkisini kullanıcıların yorumları belirleyecektir.

Nubia Z20; 14 Kasım’da Amerika, Kanada ve Avrupa’da Gece Mavisi ve Zümrüt Siyahı renkleriyle satışa sunulacak. Maalesef ki, cihazın fiyatıyla ilgili bilgi henüz mevcut değil. Fakat oldukça rekabetçi bir fiyat seviyesiyle karşımıza çıkmasını bekliyoruz.