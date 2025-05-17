Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti resmi olarak tanıtıldı. Orta segment akıllı telefonlar için geliştirilen bu yeni işlemci, selefi Snapdragon 7 Gen 3 ile karşılaştırıldığında hem CPU hem de GPU tarafında ciddi performans artışları sunuyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 özellikleri ve bu çipseti kullanacak telefonlar merakla bekleniyor. Peki Snapdragon 7 Gen 4 nasıl?

Snapdragon 7 Gen 4 özellikleri

Yeni nesil Snapdragon 7 Gen 4, Qualcomm’un orta segmente yönelik AI (yapay zeka) odaklı en güncel çözümü olarak karşımıza çıkıyor. İşlemcide bir adet 2.8 GHz hızında Cortex-A720 çekirdeği bulunuyor. Bu ana çekirdeğe üç adet 2.4 GHz hızında yine Cortex-A720 performans çekirdeği eşlik ediyor. Verimlilik tarafında ise dört adet 1.85 GHz hızında Cortex-A520 çekirdeği yer alıyor. Bu konfigürasyon sayesinde CPU tarafında %27’lik bir performans artışı elde edilmiş durumda.

Grafik tarafında Qualcomm’un Adreno GPU’su görev yapıyor. Yeni mimari ile birlikte GPU tarafında %30 oranında performans artışı sağlanmış. Bu da Snapdragon 7 Gen 4’ü oyun ve multimedya deneyiminde daha iddialı hale getiriyor. Ayrıca Adaptive Performance Engine 4.0 teknolojisi sayesinde oyun sırasında kaynak yönetimi daha verimli yapılıyor, bu da kare hızlarında dalgalanmayı azaltıyor.

Yapay zeka tarafında ise en dikkat çekici gelişmeler yaşanmış durumda. Qualcomm, yeni nesil Hexagon APU ile birlikte %65 oranında daha hızlı AI performansı sunduğunu iddia ediyor. Bu da daha hızlı görüntü üretimi (örneğin Stable Diffusion 1.5 ile) ve kamera tarafında otomatik pozlama/fokus gibi işlevlerin cihaz içinde daha akıllı şekilde işlenmesini mümkün kılıyor.

Yeni yonga seti özellikle Honor ve Vivo gibi markaların 2025 yılında çıkaracağı modellerde yer alacak. İlk Snapdragon 7 Gen 4’lü telefonların bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Snapdragon 7 Gen 4 teknik özellikler

CPU: 1×2.8 GHz Cortex-A720 + 3×2.4 GHz Cortex-A720 + 4×1.85 GHz Cortex-A520

GPU: Adreno (yeni nesil, %30 daha hızlı)

Yapay Zeka (APU): Hexagon, %65 daha hızlı AI performansı

Adaptive Performance Engine 4.0 desteği

Stable Diffusion 1.5 destekli görüntü üretimi

On-device (cihaz içi) yapay zeka optimizasyonları

Kamera için AI destekli pozlama ve odaklama

Snapdragon 7 Gen 4 telefonlar neler olacak?

Snapdragon 7 Gen 4 telefonlar henüz açıklanmasa da Honor ve Vivo’nun birkaç modelinde ilk olarak bu çipin kullanılması bekleniyor. Özellikle AI performansı, oyun verimliliği ve cihaz içi hesaplama gücü ile orta segmentte dikkat çeken bir işlemci olacağı kesin.

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Yeni modellerin tanıtılmasıyla birlikte bu çipin gerçek hayattaki başarımı daha net anlaşılacak. Bu işlemciyi kullanacak ilk telefon ise yakında tanıtılacak Honor 400 modeli olabilir, zira cihaz Geekbench’te bu işlemci ile görülmüş durumda.