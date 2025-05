Nothing Phone 4a tasarımı, güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Henüz Nothing Phone 3a yeni tanıtılmışken gelen bu sızıntılar, beklentileri erkenden şekillendirmiş durumda. Peki yeni Nothing telefon nasıl olacak?

Nothing Phone 4a tasarımı nasıl olacak?

Yeni nesil Nothing Phone 4a, görünüşe göre markanın imza tasarım anlayışı olan şeffaf arka panel ve Glyph Interface ışık sistemiyle devam edecek. Sızan görseller, önceki nesillere kıyasla radikal bir değişiklik sunmuyor. Nothing Phone 3a ve 3a Pro modellerinde olduğu gibi, yatay dizilime sahip bir kamera düzeni görebiliriz.

Cihazın siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceği öne sürülüyor. Arka paneldeki estetik detaylar ve LED aydınlatmalar, önceki Nothing cihazlarında olduğu gibi interaktif özellikler sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Ekran çerçeveleri ise yeni nesilde eleştirilerin odağı olmuştu. Nothing Phone 2a modelinde cihazın segmenti için ince çerçeveler kullanılırken, Phone 3a ve Phone 3a Pro modellerinde biraz daha kalın çerçevelere geçilmişti. Nothing Phone 4a ile görünen o ki şirket simetrik ince çerçeve anlayışına geri dönebilir.

Henüz bu bilgilerin yalnızca sızıntı olduğunu yeniden hatırlatalım. Cihazların tanıtılması 2025 sonunu bulabilir, bu nedenle şimdilik bu tasarımlar yalnızca sızıntılardan ibaret.

Nothing Phone 4a Teknik Özellikler (Beklenen)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 veya Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 veya Snapdragon 8s Gen 3 Ekran: 6.7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı

6.7 inç OLED, 120Hz yenileme hızı Arka Kamera: Üçlü kamera kurulumu (ana + ultra geniş + telefoto)

Üçlü kamera kurulumu (ana + ultra geniş + telefoto) Batarya: 5000 mAh (tahmini), hızlı şarj desteği

5000 mAh (tahmini), hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4

Renk seçenekleri

Mavi

Beyaz

Siyah

Nothing Phone 4a zaman çıkacak?

Henüz resmi bir tanıtım tarihi verilmiş değil. Ancak Nothing Phone 3a modelinin yeni çıktığı düşünüldüğünde, Nothing Phone 4a için 2025’in son çeyreği veya 2026’nın başı muhtemel görünüyor.

Sizce bu tasarım beklentileri karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.